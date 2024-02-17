https://sputnikarabic.ae/20240217/سوريا-والعراق-ولبنان-والأردن-تبحث-في-عمان-الجهود-المشتركة-لمكافحة-المخدرات-1086165123.html
سوريا والعراق ولبنان والأردن تبحث في عمان الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات
سوريا والعراق ولبنان والأردن تبحث في عمان الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات
استعرض وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T13:27+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون ونظراءه الأردني مازن الفراية، والعراقي عبد الأمير الشمري واللبناني بسام مولوي، بحثوا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة بما يخص مكافحة آفة المخدرات التي تهدد السلم المجتمعي".كما تم بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.وشنت القوات الجوية الأردنية عدة ضربات على مواقع قالت إنها مقار لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء.وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240130/مساعدة-رئيس-النواب-الأردني-عصابات-التهريب-وتجار-المخدرات-وراء-استهداف-القاعدة-الأمريكية--1085588539.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, لبنان, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, لبنان, أخبار الأردن
سوريا والعراق ولبنان والأردن تبحث في عمان الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات
استعرض وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون ونظراءه الأردني مازن الفراية، والعراقي عبد الأمير الشمري واللبناني بسام مولوي، بحثوا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة بما يخص مكافحة آفة المخدرات التي تهدد السلم المجتمعي".
كما تم بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.
وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.
وشنت القوات الجوية الأردنية عدة ضربات على مواقع قالت إنها مقار لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء.
وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.