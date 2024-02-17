https://sputnikarabic.ae/20240217/لاعب-إسرائيلي-قد-يغادر-سلتيك-الاسكتلندي-بسبب-دعم-الجماهير-لفلسطين-1086157896.html

لاعب إسرائيلي قد يغادر سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم الجماهير لفلسطين

لاعب إسرائيلي قد يغادر سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم الجماهير لفلسطين

أعلن براندن رودغرز، مدرب فريق سلتيك الاسكتلندي، أن مهاجم الفريق الإسرائيلي لييل أبادا، قد يغادر النادي المتصدر للدوري، عن طريق الإعارة، في ظل الاحتجاجات... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T07:47+0000

2024-02-17T07:47+0000

2024-02-17T07:48+0000

مجتمع

رياضة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار كرة القدم

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/11/1086157710_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_4b2aa216690d11e3ce2157d33e03aacb.jpg

وتعرّض اللاعب البالغ 22 عامًا للضغط بسبب دعم مشجعي سلتيك للفلسطينيين.ورفعت جماهير سلتيك لافتات كتبت عليها "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة" بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.وفي مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، قال رودغرز: "أجريت العديد من المحادثات مع لييل"، مضيفًا: "إنه يتمرن، إنه يعمل بعيدًا".وتابع المدرب: "لكن هذه الفترة تتعلّق بالحالة الذهنية وإذا لم يكن جاهزًا، لا يمكنني المخاطرة معه، حتى وإن كنا ندعم اللاعب دائمًا، يجب أيضًا أن أحمي الفريق".وأردف المدرب، بالقول: "هذا لاعب شاب، عمره 22 عامًا، وبعيد جدًا عن المنزل. يُمكن للناس أن يتكلموا عما يحدث هناك ومن ثم ينسون ما يحصل، لكن هذا الواقع بالنسبة إليه، هذه هي حياته".وأشار المدرب إلى أنه "كل يوم، كل ليلة، تعيش العائلات في الحرب، لذا فإن الموقف صعب جدًا عليه. على المستوى الإنساني، أتعاطف كثيرًا معه"، مضيفًا أنه سيعتني بأبادا، يحسب قوله.ومضى، قائلا: "حين يُصبح مستعدًا، في حال أصبح مستعدًا، سيكون قادرًا على أن يُعطينا كل شيء".ولدى سؤاله عن إمكانية انتقال اللاعب بالإعارة، قال رودغرز: "إنها احتمالية، لكن سنرى. سنعمل على الأمر معًا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثر من 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240216/إعلام-كان-لدى-الجيش-الإسرائيلي-في-غلاف-غزة-400-جندي-و12-دبابة-فقط-في-7-أكتوبر-1086122761.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار كرة القدم, الأخبار