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https://sputnikarabic.ae/20240217/لاعب-إسرائيلي-قد-يغادر-سلتيك-الاسكتلندي-بسبب-دعم-الجماهير-لفلسطين-1086157896.html
لاعب إسرائيلي قد يغادر سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم الجماهير لفلسطين
لاعب إسرائيلي قد يغادر سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم الجماهير لفلسطين
أعلن براندن رودغرز، مدرب فريق سلتيك الاسكتلندي، أن مهاجم الفريق الإسرائيلي لييل أبادا، قد يغادر النادي المتصدر للدوري، عن طريق الإعارة، في ظل الاحتجاجات... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T07:47+0000
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وتعرّض اللاعب البالغ 22 عامًا للضغط بسبب دعم مشجعي سلتيك للفلسطينيين.ورفعت جماهير سلتيك لافتات كتبت عليها "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة" بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.وفي مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، قال رودغرز: "أجريت العديد من المحادثات مع لييل"، مضيفًا: "إنه يتمرن، إنه يعمل بعيدًا".وتابع المدرب: "لكن هذه الفترة تتعلّق بالحالة الذهنية وإذا لم يكن جاهزًا، لا يمكنني المخاطرة معه، حتى وإن كنا ندعم اللاعب دائمًا، يجب أيضًا أن أحمي الفريق".وأردف المدرب، بالقول: "هذا لاعب شاب، عمره 22 عامًا، وبعيد جدًا عن المنزل. يُمكن للناس أن يتكلموا عما يحدث هناك ومن ثم ينسون ما يحصل، لكن هذا الواقع بالنسبة إليه، هذه هي حياته".وأشار المدرب إلى أنه "كل يوم، كل ليلة، تعيش العائلات في الحرب، لذا فإن الموقف صعب جدًا عليه. على المستوى الإنساني، أتعاطف كثيرًا معه"، مضيفًا أنه سيعتني بأبادا، يحسب قوله.ومضى، قائلا: "حين يُصبح مستعدًا، في حال أصبح مستعدًا، سيكون قادرًا على أن يُعطينا كل شيء".ولدى سؤاله عن إمكانية انتقال اللاعب بالإعارة، قال رودغرز: "إنها احتمالية، لكن سنرى. سنعمل على الأمر معًا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثر من 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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رياضة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار كرة القدم, الأخبار

لاعب إسرائيلي قد يغادر سلتيك الاسكتلندي بسبب دعم الجماهير لفلسطين

07:47 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 07:48 GMT 17.02.2024)
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANمهاجم فريق سيلتك الاسكتلندي، الإسرائيلي لييل أبادا
مهاجم فريق سيلتك الاسكتلندي، الإسرائيلي لييل أبادا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
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أعلن براندن رودغرز، مدرب فريق سلتيك الاسكتلندي، أن مهاجم الفريق الإسرائيلي لييل أبادا، قد يغادر النادي المتصدر للدوري، عن طريق الإعارة، في ظل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين من بعض الجماهير.
وتعرّض اللاعب البالغ 22 عامًا للضغط بسبب دعم مشجعي سلتيك للفلسطينيين.
ورفعت جماهير سلتيك لافتات كتبت عليها "فلسطين حرة" و"النصر للمقاومة" بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وفي مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، قال رودغرز: "أجريت العديد من المحادثات مع لييل"، مضيفًا: "إنه يتمرن، إنه يعمل بعيدًا".
وتابع المدرب: "لكن هذه الفترة تتعلّق بالحالة الذهنية وإذا لم يكن جاهزًا، لا يمكنني المخاطرة معه، حتى وإن كنا ندعم اللاعب دائمًا، يجب أيضًا أن أحمي الفريق".
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وأردف المدرب، بالقول: "هذا لاعب شاب، عمره 22 عامًا، وبعيد جدًا عن المنزل. يُمكن للناس أن يتكلموا عما يحدث هناك ومن ثم ينسون ما يحصل، لكن هذا الواقع بالنسبة إليه، هذه هي حياته".
وأشار المدرب إلى أنه "كل يوم، كل ليلة، تعيش العائلات في الحرب، لذا فإن الموقف صعب جدًا عليه. على المستوى الإنساني، أتعاطف كثيرًا معه"، مضيفًا أنه سيعتني بأبادا، يحسب قوله.
ومضى، قائلا: "حين يُصبح مستعدًا، في حال أصبح مستعدًا، سيكون قادرًا على أن يُعطينا كل شيء".
ولدى سؤاله عن إمكانية انتقال اللاعب بالإعارة، قال رودغرز: "إنها احتمالية، لكن سنرى. سنعمل على الأمر معًا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثر من 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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