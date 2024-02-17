لبنان يشيع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على النبطية
© Sputnik . abedal kader albaiمراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
© Sputnik . abedal kader albai
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جرت، اليوم السبت، مراسم تشييع 7 جثامين من آل عائلة حسين برجاوي، الذين قضوا بالهجوم الإسرائيلي على أحد المنازل في مدينة النبطية، ليل الأربعاء الماضي، وذلك في مأتم وطني وشعبي حاشد بحضور عدد من السياسيين ورجال دين وقيادات أمنية وعسكرية وفعاليات بلدية واجتماعية واقتصادية.
وانطلقت مراسم التشييع الرسمي، قبل ظهر اليوم، من بلدة عبا إلى دير الزهراني حيث نقلت سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية الجثامين وصولا في موكب سيار إلى باحة النادي الحسيني لمدينة النبطية، حيث تولت عناصر الدفاع في كشافة الرسالة الإسلامية حمل الجثامين التي لفت بالأعلام اللبنانية على أكف المسعفين على إيقاع لحن الشهادة الذي عزفته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية وصولا إلى المنصة الرئيسية حيث وضعت نعوش، حسين أحمد ضاهر برجاوي، وزوجته أمل محمود عودة، وابنتيهما أماني وزينب حسين برجاوي، وفاطمة أحمد برجاوي، وغدير عباس ترحيني، ومحمود علي عامر.
© Sputnik . abedal kader albaiمراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
© Sputnik . abedal kader albai
وقال عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية النائب هاني قبيسي الذي مثّل رئيس مجلس النواب، نبيه بري لـ"سبوتنيك"، إن "اليوم حزين لوداع عائلة ضحت بكل ما تملك من أجل لبنان نتيجة الإجرام الإسرائيلي الذي يتمادى في جنوب لبنان وفي غزة وكل يوم، ولو تم محاسبتهم على ارتكاب مجزرة قانا لما وصلنا إلى هذا اليوم الحزين بتشييع عائلة بأكملها من كبيرها إلى صغيرها قتلها الطيران الإسرائيلي بقصفه على مدينة النبطية".
© Sputnik . abedal kader albaiمراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
© Sputnik . abedal kader albai
وتابع: "ظنوا أن ما ارتكبوه يكبح المقاومين أو يجعلهم مترددين في مقارعة العدو الإسرائيلي هم واهمون، الإمام الصدر ترك ثقافة وخطًا ونهجا بأن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام يترجمها المقاومون على حدودنا اللبنانية دفاعا عن أرضنا وحدودنا ودعما لقضية فلسطين المركزية الأساسية لأن إسرائيل لا تتقن إلا لغة القتل ولا تفهم إلا لغة المقاومة".
© Sputnik . abedal kader albaiمراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
© Sputnik . abedal kader albai
وقال رئيس لجنة التربية النيابية، النائب حسن مراد لـ"سبوتنيك"، نحن " في مؤسسة عبد الرحيم مراد الخيرية قررنا تقديم منحة دراسية باسم الشهيدة أماني حسين برجاوي تخليدا لها، والتأكيد على التلاحم بين اللبنانيين ولنؤكد أن أهالي الجنوب أهلنا وأخوتنا وهناك تكامل بيننا، وتخليدا أيضا لهذه العائلة التي تنحدر من بلدة هونين المحتلة من العدو الإسرائيلي، اليوم نشيع العائلة والأطفال الأبرياء لذلك علينا أن ندعم المقاومة وأهلنا في الجنوب".
© Sputnik . abedal kader albaiمراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
© Sputnik . abedal kader albai
وتابع: "على صعيد الحكومة اللبنانية علينا أن نقدم للأمم المتحدة كل الأوراق المطلوبة لكي نطالب بحقنا وسيادتنا على كل أراضينا في لبنان".
وعلق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في "مهرجان القادة الشهداء"، يوم أمس، أن الهجمات التي نفذتها إسرائيل في النبطية والصوانة جنوبي لبنان "تطور يجب التوقف عنده في المواجهة القائمة لأنه استهدف المدنيين".
© Sputnik . abedal kader albaiمراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
© Sputnik . abedal kader albai
وقال نصر الله إن "ما جرى في النبطية والصوانة كان أمراً متعمداً لأن العدو كان يستطيع تجنب قتل المدنيين بالطريقة التي حصلت".
© Sputnik . abedal kader albaiمراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي في النبطية
© Sputnik . abedal kader albai
واعتبر نصر الله أن "هدف الإسرائيلي من قتل المدنيين الضغط على المقاومة لتتوقف لأن كل الضغوط منذ 7 أكتوبر كان هدفها وقف جبهة الجنوب".
وشدد نصر الله على أن "ثمن دماء المدنيين ستكون دماءً وليس مواقع".