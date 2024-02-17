https://sputnikarabic.ae/20240217/واشنطن-لا-ندعم-أي-عملية-عسكرية-برية-في-رفح-دون-خطة-لسلامة-المدنيين--1086172607.html

واشنطن: لا ندعم أي عملية عسكرية برية في رفح دون خطة لسلامة المدنيين

واشنطن: لا ندعم أي عملية عسكرية برية في رفح دون خطة لسلامة المدنيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن أمريكا لن تدعم أي عملية عسكرية برية في رفح بقطاع غزة، دون خطة تضمن سلامة أكثر من مليون نازح هناك. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T16:55+0000

2024-02-17T16:55+0000

2024-02-17T16:55+0000

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وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في ميونيخ، وأكد الوزير بلينكن مجددًا أن أمريكا لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجؤوا هناك".وبحسب البيان شدد بلينكن على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف تدابير لحماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع.وكان الجيش الإسرائيلي، قد صادق الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".ومن جانبه، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.الاتحاد الأوروبي: أي عمل عسكري في رفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاوتتمسك إسرائيل بدخول رفح بعد خان يونس، لاعتقادها أن عدداً من كبار قادة حماس، على رأسهم يحيى السنوار قد يكونون هناك.وفي المقابل، تقابل التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بانتقادات دولية وعربية واسعة، خوفا من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.

https://sputnikarabic.ae/20240217/الرئيس-الإسرائيلي-علينا-استكمال-القضاء-على-البنية-التحتية-لحماس-1086172247.html

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