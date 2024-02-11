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https://sputnikarabic.ae/20240211/الجيش-الإسرائيلي-يصادق-على-خطة-عملياتية-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1085975153.html
الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة عملياتية في رفح جنوبي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة عملياتية في رفح جنوبي قطاع غزة
صادق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة". 11.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-11T17:51+0000
2024-02-11T18:00+0000
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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تأتي مصادقة الجيش الإسرائيلي، على الخطة، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".من جهته، قال نتنياهو، خلال الجلسة، إن "عدد المخطوفين الأحياء في قطاع غزة، يبرر الجهود لإعادتهم وإرجاع الجثامين"، بحسب قوله.وطلب نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، إذ ذكرت القناة الـ13، أن نتنياهو "يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من غزة".كما طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، إذ يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري، بحسب قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240211/مصر-ترفض-الدعوات-الإسرائيلية-لتنفيذ-عملية-عسكرية-في-مدينة-رفح-وتحذر-من-عواقبها-الوخيمة-1085974749.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة عملياتية في رفح جنوبي قطاع غزة

17:51 GMT 11.02.2024 (تم التحديث: 18:00 GMT 11.02.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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صادق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تأتي مصادقة الجيش الإسرائيلي، على الخطة، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".
من جهته، قال نتنياهو، خلال الجلسة، إن "عدد المخطوفين الأحياء في قطاع غزة، يبرر الجهود لإعادتهم وإرجاع الجثامين"، بحسب قوله.
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وطلب نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، إذ ذكرت القناة الـ13، أن نتنياهو "يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من غزة".
كما طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، إذ يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري، بحسب قوله.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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