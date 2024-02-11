https://sputnikarabic.ae/20240211/الجيش-الإسرائيلي-يصادق-على-خطة-عملياتية-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1085975153.html

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة عملياتية في رفح جنوبي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة عملياتية في رفح جنوبي قطاع غزة

صادق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة". 11.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-11T17:51+0000

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تأتي مصادقة الجيش الإسرائيلي، على الخطة، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".من جهته، قال نتنياهو، خلال الجلسة، إن "عدد المخطوفين الأحياء في قطاع غزة، يبرر الجهود لإعادتهم وإرجاع الجثامين"، بحسب قوله.وطلب نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، إذ ذكرت القناة الـ13، أن نتنياهو "يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من غزة".كما طالب رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذه العملية العسكرية الضخمة، خاصة مع محاولة إجلاء 1.3 مليون من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح، إذ يتطلب هذا الإجراء تنسيق المستوى السياسي مع الجانب المصري، بحسب قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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