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https://sputnikarabic.ae/20240218/أضخم-قوة-بحرية-في-العالم-في-2024-1086191657.html
أضخم قوة بحرية في العالم في 2024
أضخم قوة بحرية في العالم في 2024
يصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم متفوقا بصورة كبيرة على الأسطول الحربي الأمريكي الذي يتم تصنيفه في المرتبة... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T13:44+0000
2024-02-18T13:44+0000
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وتشير إحصائيات الموقع إلى أن قوة المدمرات الروسية تحتل المرتبة رقم 4 عالميا وتأتي قوة الفرقاطات في المرتبة الـ6 في العالم، بينما تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم وأضخم قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية.
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انفوجرافيك, روسيا, العالم, الجيش الروسي, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, العالم, الجيش الروسي, инфографика

أضخم قوة بحرية في العالم في 2024

13:44 GMT 18.02.2024
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يصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم متفوقا بصورة كبيرة على الأسطول الحربي الأمريكي الذي يتم تصنيفه في المرتبة الرابعة عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن قوة المدمرات الروسية تحتل المرتبة رقم 4 عالميا وتأتي قوة الفرقاطات في المرتبة الـ6 في العالم، بينما تمتلك أضخم قوة كورفيتات في العالم وأضخم قوة غواصات وكاسحات ألغام بحرية.
أضخم قوة بحرية في العالم في 2024 - سبوتنيك عربي
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