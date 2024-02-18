https://sputnikarabic.ae/20240218/الجزائر-تؤكد-ضرورة-إنهاء-التدخلات-الخارجية-في-شؤون-ليبيا--1086192655.html
الجزائر تؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا
الجزائر تؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا
أكدت الجزائر، اليوم الأحد، ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، ودعت الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن هذا البلد، والأطراف الليبية لاستغلال فرصة عقد مؤتمر... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
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الجزائر - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال اجتماع حول تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، إن "بلادي تجدد تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتمكين الجهود الأفريقية والأممية على حد سواء من التكامل والتلاقي حول تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه".وتابع أن "الجزائر تشجع الأطراف الليبية وتدعوهم للانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد الشقيق والغالي علينا".الرئيس الجزائري يؤكد ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبياوتضم اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي، دونيس ساسو نغيسو، 10 دول، هي، الجزائر، والكونغو، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، والنيجر، وموريتانيا، وتونس، والسودان وأوغندا.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20240212/سوناطراك-الجزائرية-تعلن-تحقيق-اكتشافات-نفطية-هامة-في-ليبيا-والنيجر-1086019434.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
الجزائر تؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا
أكدت الجزائر، اليوم الأحد، ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، ودعت الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن هذا البلد، والأطراف الليبية لاستغلال فرصة عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت في نيسان/أبريل المقبل، وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء ليبيا.
الجزائر - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال اجتماع حول تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، إن "بلادي تجدد تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتمكين الجهود الأفريقية والأممية على حد سواء من التكامل والتلاقي حول تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه".
وأضاف أن "الجزائر تحث الأطراف الليبية لانتهاز فرصة عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت أبريل المقبل وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء وبنات ليبيا الواحدة والموحدة، أرضا، وشعبا، ودولة ووطنا".
وتابع أن "الجزائر تشجع الأطراف الليبية وتدعوهم للانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد الشقيق والغالي علينا".
وتضم اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي، دونيس ساسو نغيسو، 10 دول، هي، الجزائر، والكونغو، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، والنيجر، وموريتانيا، وتونس، والسودان وأوغندا.
واتفقت الأطراف في ليبيا على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل 2024 في مدينة سرت.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.