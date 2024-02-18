https://sputnikarabic.ae/20240218/الجزائر-تؤكد-ضرورة-إنهاء-التدخلات-الخارجية-في-شؤون-ليبيا--1086192655.html

الجزائر تؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا

الجزائر تؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا

أكدت الجزائر، اليوم الأحد، ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، ودعت الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن هذا البلد، والأطراف الليبية لاستغلال فرصة عقد مؤتمر... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T14:23+0000

2024-02-18T14:23+0000

2024-02-18T14:23+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال اجتماع حول تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، إن "بلادي تجدد تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتمكين الجهود الأفريقية والأممية على حد سواء من التكامل والتلاقي حول تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه".وتابع أن "الجزائر تشجع الأطراف الليبية وتدعوهم للانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد الشقيق والغالي علينا".الرئيس الجزائري يؤكد ضرورة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبياوتضم اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي، دونيس ساسو نغيسو، 10 دول، هي، الجزائر، والكونغو، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، والنيجر، وموريتانيا، وتونس، والسودان وأوغندا.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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