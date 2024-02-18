https://sputnikarabic.ae/20240218/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-مهرب-أسلحة-عثرت-في-سيارته-على-صاروخ-مضاد-للدبابات-صور-1086184853.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مهرب أسلحة عثرت في سيارته على صاروخ مضاد للدبابات.. صور
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مهرب أسلحة عثرت في سيارته على صاروخ مضاد للدبابات.. صور
ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على مشتبه به بتهريب الأسلحة، وهو ينقل صاروخا مضادا للدبابات وأسلحة أخرى. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T08:28+0000
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وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في إلقاء القبض على أحد سكان مدينة القدس الشرقية، بعد الاشتباه في قيامه بالاتجار بالأسلحة، مدعية أنها كانت مخصصة لعمل إرهابي.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة ضبطت بحوزة المتهم في سيارته على صاروخ من نوع "ماتادور" مزود بنظام إطلاق، و9 قنابل رش، وهو صاروخ يحمل على الكتف، كما عثر معه على أكثر من 1000 طلقة مغناطيسية.وأفادت القناة بأنه تم إلقاء القبض على المتهم بالقرب من مفترق كرميئيل الواقع شمالي إسرائيل، وهو أحد تجار الأسلحة المهربة، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويمتلك سيارة من نوع "هوندا" نجحت كاميرات المراقبة في تحديدها وبالتنسيق مع جهات إسرائيلية أخرى، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم.ونقلت القناة عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، أن منطقة الشمال تعمل بحزم على كشف وإحباط أي محاولة للاتجار بالأسلحة التي تعرض أمن مواطني إسرائيل للخطر.
https://sputnikarabic.ae/20220809/الجيش-الإسرائيلي-اعتقال-5-أفراد-قرب-السياج-الحدودي-مع-الأردن-وإحباط-محاولة-تهريب-سلاح-في-البقاع-1066198516.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مهرب أسلحة عثرت في سيارته على صاروخ مضاد للدبابات.. صور
ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على مشتبه به بتهريب الأسلحة، وهو ينقل صاروخا مضادا للدبابات وأسلحة أخرى.
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية نجحت في إلقاء القبض على أحد سكان مدينة القدس الشرقية، بعد الاشتباه في قيامه بالاتجار بالأسلحة، مدعية أنها كانت مخصصة لعمل إرهابي.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة ضبطت بحوزة المتهم في سيارته على صاروخ من نوع "ماتادور" مزود بنظام إطلاق، و9 قنابل رش، وهو صاروخ يحمل على الكتف
، كما عثر معه على أكثر من 1000 طلقة مغناطيسية.
وأفادت القناة بأنه تم إلقاء القبض على المتهم بالقرب من مفترق كرميئيل الواقع شمالي إسرائيل، وهو أحد تجار الأسلحة المهربة، ويبلغ من العمر 24 عاما، ويمتلك سيارة من نوع "هوندا" نجحت كاميرات المراقبة في تحديدها وبالتنسيق مع جهات إسرائيلية أخرى، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم.
ونقلت القناة عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية
، أن منطقة الشمال تعمل بحزم على كشف وإحباط أي محاولة للاتجار بالأسلحة التي تعرض أمن مواطني إسرائيل للخطر.