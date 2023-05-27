https://sputnikarabic.ae/20230527/الصين-تحذر-من-خطوة-خطيرة-معلومات-عن-صواريخ-ستينغر-الأمريكية-1077483018.html
الصين تحذر من "خطوة خطيرة"... معلومات عن صواريخ "ستينغر" الأمريكية
الصين تحذر من "خطوة خطيرة"... معلومات عن صواريخ "ستينغر" الأمريكية
تصنف صواريخ "ستينغر" ضمن أسلحة الدفاع الجوي الخفيفة، التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية للاستخدام ضد الأهداف الجوية التي تحلق على مسافات تصل لعدة... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T14:32+0000
2023-05-27T14:32+0000
2023-05-27T14:32+0000
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وتكون صواريخ "ستينغر" محمولة على الكتف مع جنود المشاة كما يتم استخدامها على متن مروحيات "أباتشي" لتعمل صواريخ "جو - جو"، حسبما ذكر موقع "ريثيون ميسيل ديفينس" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طورت هذا النوع من الصواريخ منذ 2017 لاستخدامه ضد الطائرات المسيرة، التي تحلق على مسافات قريبة.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "ستينغر"؟وذكر موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي أنه تم تصنيع صواريخ "ستينغر" منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأنه مزودة برأس حربي شديد الانفجار، مشيرا إلى أن مداها يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، وفقا للنسخة التي يتم استخدامها وكذلك الحال بالنسبة للارتفاع الذي يمكن أن يصل لـ 3.8 كيلومترا.وحذرت بكين من بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان (الصين)، مشيرة إلى أنها تمثل "خطوة خطيرة للغاية".وجاء التحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية بعد تأكيد تايوان وصول الدفعة الأولى من صواريخ "ستينغر" إلى البلاد يوم الخميس الماضي.وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا منها وتؤكد ضرورة احترام مبدأ "دولة واحدة ونظامين" في تعامل جميع دول العالم مع تايوان.
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https://sputnikarabic.ae/20230527/الصين-وصول-صواريخ-ستينغر-أمريكية-إلى-تايوان-خطوة-خاطئة-وخطيرة-للغاية-1077473946.html
https://sputnikarabic.ae/20230523/تسلسل-زمني-لحوادث-إف---16-التابعة-للجيش-الأمريكي-منذ-2011-1077331718.html
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رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الصين تحذر من "خطوة خطيرة"... معلومات عن صواريخ "ستينغر" الأمريكية
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تصنف صواريخ "ستينغر" ضمن أسلحة الدفاع الجوي الخفيفة، التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية للاستخدام ضد الأهداف الجوية التي تحلق على مسافات تصل لعدة كيلومترات.
وتكون صواريخ "ستينغر" محمولة على الكتف مع جنود المشاة كما يتم استخدامها على متن مروحيات "أباتشي" لتعمل صواريخ "جو - جو"، حسبما ذكر موقع "ريثيون ميسيل ديفينس" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طورت هذا النوع من الصواريخ
منذ 2017 لاستخدامه ضد الطائرات المسيرة، التي تحلق على مسافات قريبة.
ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "ستينغر"؟
وزن الصاروخ بالقاذف: 15 كغ.
وزن الرأس الحربي فقط: 3 كغ.
نظام التوجيه: يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
وذكر موقع
"ميليتاري توداي" الأمريكي أنه تم تصنيع صواريخ "ستينغر" منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأنه مزودة برأس حربي شديد الانفجار، مشيرا إلى أن مداها يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، وفقا للنسخة التي يتم استخدامها وكذلك الحال بالنسبة للارتفاع الذي يمكن أن يصل لـ 3.8 كيلومترا.
وحذرت بكين من بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان (الصين)، مشيرة إلى أنها تمثل "خطوة خطيرة للغاية".
وجاء التحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية بعد تأكيد تايوان وصول الدفعة الأولى
من صواريخ "ستينغر" إلى البلاد يوم الخميس الماضي.
وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية
إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا منها وتؤكد ضرورة احترام مبدأ "دولة واحدة ونظامين" في تعامل جميع دول العالم مع تايوان.