عربي
https://sputnikarabic.ae/20230527/الصين-تحذر-من-خطوة-خطيرة-معلومات-عن-صواريخ-ستينغر-الأمريكية-1077483018.html
الصين تحذر من "خطوة خطيرة"... معلومات عن صواريخ "ستينغر" الأمريكية
الصين تحذر من "خطوة خطيرة"... معلومات عن صواريخ "ستينغر" الأمريكية
تصنف صواريخ "ستينغر" ضمن أسلحة الدفاع الجوي الخفيفة، التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية للاستخدام ضد الأهداف الجوية التي تحلق على مسافات تصل لعدة... 27.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-27T14:32+0000
2023-05-27T14:32+0000
رصد عسكري
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102138/92/1021389234_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_3990ff60af470eddbb1a906c755b62cc.jpg
وتكون صواريخ "ستينغر" محمولة على الكتف مع جنود المشاة كما يتم استخدامها على متن مروحيات "أباتشي" لتعمل صواريخ "جو - جو"، حسبما ذكر موقع "ريثيون ميسيل ديفينس" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طورت هذا النوع من الصواريخ منذ 2017 لاستخدامه ضد الطائرات المسيرة، التي تحلق على مسافات قريبة.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "ستينغر"؟وذكر موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي أنه تم تصنيع صواريخ "ستينغر" منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأنه مزودة برأس حربي شديد الانفجار، مشيرا إلى أن مداها يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، وفقا للنسخة التي يتم استخدامها وكذلك الحال بالنسبة للارتفاع الذي يمكن أن يصل لـ 3.8 كيلومترا.وحذرت بكين من بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان (الصين)، مشيرة إلى أنها تمثل "خطوة خطيرة للغاية".وجاء التحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية بعد تأكيد تايوان وصول الدفعة الأولى من صواريخ "ستينغر" إلى البلاد يوم الخميس الماضي.وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا منها وتؤكد ضرورة احترام مبدأ "دولة واحدة ونظامين" في تعامل جميع دول العالم مع تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20230517/بعد-صفقة-الأسلحة-الأمريكية-الصين-تتوعد-بسحق-أي-تحرك-لانفصال-تايوان-1077120179.html
https://sputnikarabic.ae/20230527/الصين-وصول-صواريخ-ستينغر-أمريكية-إلى-تايوان-خطوة-خاطئة-وخطيرة-للغاية-1077473946.html
https://sputnikarabic.ae/20230523/تسلسل-زمني-لحوادث-إف---16-التابعة-للجيش-الأمريكي-منذ-2011-1077331718.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102138/92/1021389234_125:0:2125:1500_1920x0_80_0_0_3d37d6cfe9d1a40e07f6d7be21c97117.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

الصين تحذر من "خطوة خطيرة"... معلومات عن صواريخ "ستينغر" الأمريكية

14:32 GMT 27.05.2023
© AFP 2023 / USMCجندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ "ستينغر"
جندي أمريكي يحمل قاذف صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / USMC
تابعنا عبرTelegram
تصنف صواريخ "ستينغر" ضمن أسلحة الدفاع الجوي الخفيفة، التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية للاستخدام ضد الأهداف الجوية التي تحلق على مسافات تصل لعدة كيلومترات.
وتكون صواريخ "ستينغر" محمولة على الكتف مع جنود المشاة كما يتم استخدامها على متن مروحيات "أباتشي" لتعمل صواريخ "جو - جو"، حسبما ذكر موقع "ريثيون ميسيل ديفينس" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طورت هذا النوع من الصواريخ منذ 2017 لاستخدامه ضد الطائرات المسيرة، التي تحلق على مسافات قريبة.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
بعد صفقة الأسلحة الأمريكية... الصين تتوعد بسحق أي تحرك لانفصال تايوان
17 مايو, 06:17 GMT

ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "ستينغر"؟

طول الصاروخ: 152 سم.
قطر الصاروخ: 7 سم.
عرض الصاروخ: 9 سم.
وزن الصاروخ: 10.1 كغ.
وزن الصاروخ بالقاذف: 15 كغ.
وزن الرأس الحربي فقط: 3 كغ.
نظام التوجيه: يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
وذكر موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي أنه تم تصنيع صواريخ "ستينغر" منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأنه مزودة برأس حربي شديد الانفجار، مشيرا إلى أن مداها يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، وفقا للنسخة التي يتم استخدامها وكذلك الحال بالنسبة للارتفاع الذي يمكن أن يصل لـ 3.8 كيلومترا.
وحذرت بكين من بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان (الصين)، مشيرة إلى أنها تمثل "خطوة خطيرة للغاية".
صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
الصين: وصول صواريخ "ستينغر" أمريكية إلى تايوان "خطوة خاطئة وخطيرة للغاية"‏
08:23 GMT
وجاء التحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية بعد تأكيد تايوان وصول الدفعة الأولى من صواريخ "ستينغر" إلى البلاد يوم الخميس الماضي.
وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية إلى تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا منها وتؤكد ضرورة احترام مبدأ "دولة واحدة ونظامين" في تعامل جميع دول العالم مع تايوان.
تسلسل زمني لحوادث إف - 16 التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
وسائط متعددة
تسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
23 مايو, 06:00 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала