https://sputnikarabic.ae/20240218/العثور-على-مسؤول-كبير-في-الجيش-اليمني-مقتولا-في-شقته-بالقاهرة---عاجل-1086187138.html
العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولا في شقته بالقاهرة
العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولا في شقته بالقاهرة
أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T10:11+0000
2024-02-18T10:11+0000
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وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.وأضافت أنه منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ، قامت السفارة بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية.وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.
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مصر, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار
العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولا في شقته بالقاهرة
10:11 GMT 18.02.2024 (تم التحديث: 10:20 GMT 18.02.2024)
أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.
وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.
وأضافت أنه منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ، قامت السفارة بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية
.
وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.
كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.