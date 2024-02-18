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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240218/برلماني-أوكراني-يتحدث-عن-نقص-كارثي-في-العمالة-1086195170.html
برلماني أوكراني يتحدث عن نقص كارثي في العمالة
برلماني أوكراني يتحدث عن نقص كارثي في العمالة
أعلن دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، عن نقص كارثي في ​​​​العمالة، بسبب تجنيد العديد من العمال في صفوف القوات المسلحة... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T15:50+0000
2024-02-18T15:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال ناتالوخا: "فيما يتعلق بالموظفين، فهذه كارثة، لدينا نقص جنوني في العمالة في بعض تخصصات الإنتاج".وأضاف: "هذا لم يحدث من قبل. هذا أمر طبيعي، غادر الكثير من الناس، وذهب الكثير من الناس إلى الجبهة، وهم في المستشفيات لإعادة التأهيل، وبرنامج إعادة التدريب لا يواكب".وتحدث نائب رئيس إدارة مدينة كييف بيوتر بانتيليف في 19 يناير/ كانون الأول عن النقص في موظفي الخدمات المجتمعية في عاصمة أوكرانيا بسبب التعبئة.وقي وقت سابق، صرّح ناتالوخا، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.
https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يحرم-مواطنيه-من-العلاج-في-المشافي-دون-إذن-من-مكتب-التجنيد-العسكري-1085147043.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

برلماني أوكراني يتحدث عن نقص كارثي في العمالة

15:50 GMT 18.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلن دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، عن نقص كارثي في ​​​​العمالة، بسبب تجنيد العديد من العمال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أو سفرهم إلى الخارج.
وقال ناتالوخا: "فيما يتعلق بالموظفين، فهذه كارثة، لدينا نقص جنوني في العمالة في بعض تخصصات الإنتاج".
وأضاف: "هذا لم يحدث من قبل. هذا أمر طبيعي، غادر الكثير من الناس، وذهب الكثير من الناس إلى الجبهة، وهم في المستشفيات لإعادة التأهيل، وبرنامج إعادة التدريب لا يواكب".
وتحدث نائب رئيس إدارة مدينة كييف بيوتر بانتيليف في 19 يناير/ كانون الأول عن النقص في موظفي الخدمات المجتمعية في عاصمة أوكرانيا بسبب التعبئة.
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
نظام كييف يحرم مواطنيه من العلاج في المشافي دون إذن من مكتب التجنيد العسكري
18 يناير, 15:14 GMT
وقي وقت سابق، صرّح ناتالوخا، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حكومة نتنياهو توافق بإجماع على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية11:56 GMT
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