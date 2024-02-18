https://sputnikarabic.ae/20240218/برلماني-أوكراني-يتحدث-عن-نقص-كارثي-في-العمالة-1086195170.html

برلماني أوكراني يتحدث عن نقص كارثي في العمالة

برلماني أوكراني يتحدث عن نقص كارثي في العمالة

أعلن دميتري ناتالوخا، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في البرلمان الأوكراني، عن نقص كارثي في ​​​​العمالة، بسبب تجنيد العديد من العمال في صفوف القوات المسلحة... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T15:50+0000

2024-02-18T15:50+0000

2024-02-18T15:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

وقال ناتالوخا: "فيما يتعلق بالموظفين، فهذه كارثة، لدينا نقص جنوني في العمالة في بعض تخصصات الإنتاج".وأضاف: "هذا لم يحدث من قبل. هذا أمر طبيعي، غادر الكثير من الناس، وذهب الكثير من الناس إلى الجبهة، وهم في المستشفيات لإعادة التأهيل، وبرنامج إعادة التدريب لا يواكب".وتحدث نائب رئيس إدارة مدينة كييف بيوتر بانتيليف في 19 يناير/ كانون الأول عن النقص في موظفي الخدمات المجتمعية في عاصمة أوكرانيا بسبب التعبئة.وقي وقت سابق، صرّح ناتالوخا، أن نحو 3.4 مليون رجل في سن الخدمة العسكرية في أوكرانيا، يختبئون من السلطات خوفًا من تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا بشأن التعبئة العامة يحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، خلال فترة الأحكام العرفية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة "تايم"، نقلًا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.

https://sputnikarabic.ae/20240118/نظام-كييف-يحرم-مواطنيه-من-العلاج-في-المشافي-دون-إذن-من-مكتب-التجنيد-العسكري-1085147043.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا