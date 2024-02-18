https://sputnikarabic.ae/20240218/ترفض-الانصياع-للأوامر-خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-بعد-هزيمتها-في-أفدييفكا-1086199430.html
"ترفض الانصياع للأوامر".. خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية بعد هزيمتها في أفدييفكا
"ترفض الانصياع للأوامر".. خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية بعد هزيمتها في أفدييفكا
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الأوكرانية غاضبة من عدم كفاءة القادة والسياسيين في أوكرانيا. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T20:37+0000
2024-02-18T20:37+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الخبير على موقع "يوتيوب": "الوضع برمته بشأن القوات الأوكرانية يقترب إلى الأزمة. إنهم (القوات الأوكرانية) غاضبون من عدم كفاءة قادتهم".وفي الوقت نفسه، أضاف ميركوريس نقلاً عن مصدر مجهول في أوكرانيا، أن بعض الألوية غير راضية عما يحدث وترفض الانصياع للأوامر.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (فلاديمير بوتين) بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يتجاوز 1500 عسكري".
https://sputnikarabic.ae/20240218/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-بعد-تحرير-أفدييفكا-1086198883.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
"ترفض الانصياع للأوامر".. خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية بعد هزيمتها في أفدييفكا
20:37 GMT 18.02.2024 (تم التحديث: 20:38 GMT 18.02.2024)
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الأوكرانية غاضبة من عدم كفاءة القادة والسياسيين في أوكرانيا.
وقال الخبير على موقع "يوتيوب": "الوضع برمته بشأن القوات الأوكرانية يقترب إلى الأزمة. إنهم (القوات الأوكرانية) غاضبون من عدم كفاءة قادتهم".
وأوضح ميركوريس أن الوضع داخل الجيش الأوكراني أصبح كارثيا، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بانخفاض الروح المعنوية، فالجنود الأوكرانيون غاضبون بالفعل.
وفي الوقت نفسه، أضاف ميركوريس نقلاً عن مصدر مجهول في أوكرانيا، أن بعض الألوية غير راضية عما يحدث وترفض الانصياع للأوامر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (فلاديمير بوتين) بسيطرة قوات مجموعة "المركز"
بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يتجاوز 1500 عسكري".