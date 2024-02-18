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https://sputnikarabic.ae/20240218/ترفض-الانصياع-للأوامر-خبير-بريطاني-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-بعد-هزيمتها-في-أفدييفكا-1086199430.html
"ترفض الانصياع للأوامر".. خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية بعد هزيمتها في أفدييفكا
"ترفض الانصياع للأوامر".. خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية بعد هزيمتها في أفدييفكا
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الأوكرانية غاضبة من عدم كفاءة القادة والسياسيين في أوكرانيا. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T20:37+0000
2024-02-18T20:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الخبير على موقع "يوتيوب": "الوضع برمته بشأن القوات الأوكرانية يقترب إلى الأزمة. إنهم (القوات الأوكرانية) غاضبون من عدم كفاءة قادتهم".وفي الوقت نفسه، أضاف ميركوريس نقلاً عن مصدر مجهول في أوكرانيا، أن بعض الألوية غير راضية عما يحدث وترفض الانصياع للأوامر.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (فلاديمير بوتين) بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يتجاوز 1500 عسكري".
https://sputnikarabic.ae/20240218/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-بعد-تحرير-أفدييفكا-1086198883.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

"ترفض الانصياع للأوامر".. خبير بريطاني يكشف وضع القوات الأوكرانية بعد هزيمتها في أفدييفكا

20:37 GMT 18.02.2024 (تم التحديث: 20:38 GMT 18.02.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
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صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن القوات الأوكرانية غاضبة من عدم كفاءة القادة والسياسيين في أوكرانيا.
وقال الخبير على موقع "يوتيوب": "الوضع برمته بشأن القوات الأوكرانية يقترب إلى الأزمة. إنهم (القوات الأوكرانية) غاضبون من عدم كفاءة قادتهم".

وأوضح ميركوريس أن الوضع داخل الجيش الأوكراني أصبح كارثيا، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بانخفاض الروح المعنوية، فالجنود الأوكرانيون غاضبون بالفعل.

وفي الوقت نفسه، أضاف ميركوريس نقلاً عن مصدر مجهول في أوكرانيا، أن بعض الألوية غير راضية عما يحدث وترفض الانصياع للأوامر.
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
ضابط أمريكي يكشف عن وضع القوات الأوكرانية بعد تحرير أفدييفكا
19:38 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (فلاديمير بوتين) بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يتجاوز 1500 عسكري".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حكومة نتنياهو توافق بإجماع على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية11:56 GMT
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