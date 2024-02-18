https://sputnikarabic.ae/20240218/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-وضع-القوات-الأوكرانية-بعد-تحرير-أفدييفكا-1086198883.html
ضابط أمريكي يكشف عن وضع القوات الأوكرانية بعد تحرير أفدييفكا
ضابط أمريكي يكشف عن وضع القوات الأوكرانية بعد تحرير أفدييفكا
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن الجيش الأوكراني لا يثق بالقائد الأعلى للقوات الأوكرانية الجديد، ألكسندر سيرسكي، بعد تحرير أفدييفكا من... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T19:38+0000
2024-02-18T19:38+0000
2024-02-18T19:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الجانب الأوكراني مهتز الآن. لديهم خلافات سياسية داخلية، لقد فقدوا زالوجني، والآن هناك رجل لا يريدون الوثوق به، والذي قال إنه سيسيطر على المدينة (أفدييفكا)، وبعد يومين خسرها. يمكنك أن ترى أن ثقتهم قد اهتزت".وأكد ديفيس أن الغرب أراد إضعاف روسيا، ولكن نتيجة لذلك، حدث العكس، فقد أصبحت أقوى في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.الدفاع الروسية: قوات كييف هربت بشكل فوضوي من أفدييفكا قبل يوم واحد من قرار الانسحابوأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (فلاديمير بوتين) بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يتجاوز 1500 عسكري".
https://sputnikarabic.ae/20240218/ضابط-أمريكي-يفصح-عن-حاجة-الغرب-الماسة-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-من-خلال-المفاوضات-1086195666.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن وضع القوات الأوكرانية بعد تحرير أفدييفكا
أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن الجيش الأوكراني لا يثق بالقائد الأعلى للقوات الأوكرانية الجديد، ألكسندر سيرسكي، بعد تحرير أفدييفكا من قبل القوات الروسية.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الجانب الأوكراني مهتز الآن. لديهم خلافات سياسية داخلية، لقد فقدوا زالوجني، والآن هناك رجل لا يريدون الوثوق به، والذي قال إنه سيسيطر على المدينة (أفدييفكا)، وبعد يومين خسرها. يمكنك أن ترى أن ثقتهم قد اهتزت".
وأوضح ديفيس أن الجيش الروسي يمتلك الذخيرة والطائرات دون طيار وأنظمة الدفاع الجوي اللازمة لمزيد من العمليات العسكرية.
وأكد ديفيس أن الغرب أراد إضعاف روسيا، ولكن نتيجة لذلك، حدث العكس، فقد أصبحت أقوى في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية (فلاديمير بوتين) بسيطرة قوات مجموعة "المركز"
بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في معارك أفدييفكا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يتجاوز 1500 عسكري".