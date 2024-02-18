https://sputnikarabic.ae/20240218/ضابط-أمريكي-يفصح-عن-حاجة-الغرب-الماسة-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-من-خلال-المفاوضات-1086195666.html
ضابط أمريكي يفصح عن حاجة الغرب الماسة لحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
ضابط أمريكي يفصح عن حاجة الغرب الماسة لحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية تأمل في التوصل إلى مفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لا تستطيع صياغة موقف مناسب. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T16:13+0000
2024-02-18T16:13+0000
2024-02-18T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الحقيقة هي أن الغرب يحاول يائساً حل الصراع من خلال المفاوضات، لكنه لا يستطيع التوصل إلى صيغة، وأوكرانيا تمنع ذلك".وأوضح ريتر أن كييف تتخذ موقفا سخيفا، على أمل العودة إلى حدود عام 1991، معبرا عن شكه في إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.وأشار ريتر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارا أن موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، ولكن بشروط مناسبة.ولفتت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد أن الكرملين لا يرى المتطلبات الأساسية لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي. ووفقا له، فإن الأولوية المطلقة هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، ولكن الآن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240218/ضابط-أمريكي-سابق-الوضع-على-الجبهة-ينذر-بهزيمة-نهائية-للقوات-الأوكرانية-1086191984.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يفصح عن حاجة الغرب الماسة لحل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية تأمل في التوصل إلى مفاوضات بشأن أوكرانيا، لكنها لا تستطيع صياغة موقف مناسب.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الحقيقة هي أن الغرب يحاول يائساً حل الصراع من خلال المفاوضات، لكنه لا يستطيع التوصل إلى صيغة، وأوكرانيا تمنع ذلك".
وتابع: "من الصعب، بل من المستحيل تقريباً، النظر في مسألة المفاوضات مع روسيا دون إشراك أوكرانيا".
وأوضح ريتر أن كييف تتخذ موقفا سخيفا، على أمل العودة إلى حدود عام 1991، معبرا عن شكه في إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو.
وأشار ريتر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارا أن موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن حل الأزمة الأوكرانية، ولكن بشروط مناسبة.
ولفتت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد أن الكرملين لا يرى المتطلبات الأساسية لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي. ووفقا له، فإن الأولوية المطلقة هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، ولكن الآن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل العسكرية.