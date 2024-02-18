https://sputnikarabic.ae/20240218/نائبة-أوكرانية-كييف-تخشى-أن-تدخل-الولايات-المتحدة-الحرب-في-الشرق-الأوسط--1086182751.html
نائبة أوكرانية: كييف تخشى أن تدخل الولايات المتحدة الحرب في الشرق الأوسط
نائبة أوكرانية: كييف تخشى أن تدخل الولايات المتحدة الحرب في الشرق الأوسط
صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، أن في أوكرانيا، يخشون أن تدخل الولايات المتحدة حربًا في الشرق الأوسط وتجبر كييف على التنافس على... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T07:04+0000
2024-02-18T07:04+0000
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وقالت أوستينوفا في مقابلة مع الصحفية ناتاليا موسيشوك: "نحن نرى ما يحدث في الشرق... هناك احتمال كبير أن تدخل أمريكا الحرب. عندها لن نتنافس مع إسرائيل فقط على توفير الأسلحة... بل سنتنافس مع الجيش الأمريكي".ووفقا لها فإن، الأمريكيين يحبرون الحكومة الأوكرانية على البحث عن مصادر جديدة للصواريخ اللازمة.وأوضحت أن كييف تجري مفاوضات مباشرة مع شركة رايثيون لتوسيع إنتاج الذخيرة لنظام الدفاع الجوي باتريوت. ومع ذلك، فإن أي قرار تتخذه الشركة المصنعة الأمريكية سيواجه حتما بيروقراطية معقدة.منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض القواعد الأمريكية في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة في العراق مسؤوليتها عنها.وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف "أنصار الله في اليمن منذ منتصف يناير/كانون الثاني، واصفة ذلك بأنه رد على التهديد الذي تتعرض له حرية الملاحة في البحر الأحمر. ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالهمجية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.
https://sputnikarabic.ae/20240217/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تؤكد-أن-تصنيفها-من-جانب-واشنطن-كمنظمة-إرهابية-غير-قانوني-1086179623.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, الشرق الاوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, الشرق الاوسط
نائبة أوكرانية: كييف تخشى أن تدخل الولايات المتحدة الحرب في الشرق الأوسط
صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، أن في أوكرانيا، يخشون أن تدخل الولايات المتحدة حربًا في الشرق الأوسط وتجبر كييف على التنافس على الأسلحة.
وقالت أوستينوفا في مقابلة مع الصحفية ناتاليا موسيشوك: "نحن نرى ما يحدث في الشرق... هناك احتمال كبير أن تدخل أمريكا الحرب. عندها لن نتنافس مع إسرائيل فقط على توفير الأسلحة... بل سنتنافس مع الجيش الأمريكي".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بالفعل استنفدت احتياطياتها من فئات معينة من الأسلحة، بسبب طلبات من كييف. على سبيل المثال، تلقت أوكرانيا من الولايات المتحدة جميع منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر" التي جمعها الجيش الأمريكي على مدى السنوات العشر الماضية.
ووفقا لها فإن، الأمريكيين يحبرون الحكومة الأوكرانية على البحث عن مصادر جديدة للصواريخ اللازمة.
وأوضحت أن كييف تجري مفاوضات مباشرة مع شركة رايثيون لتوسيع إنتاج الذخيرة لنظام الدفاع الجوي باتريوت. ومع ذلك، فإن أي قرار تتخذه الشركة المصنعة الأمريكية سيواجه حتما بيروقراطية معقدة.
وتابعت: "ما يحدث الآن في الشرق الأوسط يمكن أن يكون سيناريو رهيبًا للغاية بالنسبة لنا، لأن جميع الأسلحة ستذهب إلى هناك للجنود الأمريكيين".
منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض القواعد الأمريكية في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة في العراق مسؤوليتها عنها.
وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف "أنصار الله في اليمن منذ منتصف يناير/كانون الثاني، واصفة ذلك بأنه رد على التهديد الذي تتعرض له حرية الملاحة في البحر الأحمر. ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالهمجية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.