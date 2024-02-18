https://sputnikarabic.ae/20240218/نائبة-أوكرانية-كييف-تخشى-أن-تدخل-الولايات-المتحدة-الحرب-في-الشرق-الأوسط--1086182751.html

نائبة أوكرانية: كييف تخشى أن تدخل الولايات المتحدة الحرب في الشرق الأوسط

نائبة أوكرانية: كييف تخشى أن تدخل الولايات المتحدة الحرب في الشرق الأوسط

صرحت النائبة في البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، أن في أوكرانيا، يخشون أن تدخل الولايات المتحدة حربًا في الشرق الأوسط وتجبر كييف على التنافس على... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T07:04+0000

2024-02-18T07:04+0000

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وقالت أوستينوفا في مقابلة مع الصحفية ناتاليا موسيشوك: "نحن نرى ما يحدث في الشرق... هناك احتمال كبير أن تدخل أمريكا الحرب. عندها لن نتنافس مع إسرائيل فقط على توفير الأسلحة... بل سنتنافس مع الجيش الأمريكي".ووفقا لها فإن، الأمريكيين يحبرون الحكومة الأوكرانية على البحث عن مصادر جديدة للصواريخ اللازمة.وأوضحت أن كييف تجري مفاوضات مباشرة مع شركة رايثيون لتوسيع إنتاج الذخيرة لنظام الدفاع الجوي باتريوت. ومع ذلك، فإن أي قرار تتخذه الشركة المصنعة الأمريكية سيواجه حتما بيروقراطية معقدة.منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض القواعد الأمريكية في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة في العراق مسؤوليتها عنها.وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف "أنصار الله في اليمن منذ منتصف يناير/كانون الثاني، واصفة ذلك بأنه رد على التهديد الذي تتعرض له حرية الملاحة في البحر الأحمر. ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالهمجية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.

https://sputnikarabic.ae/20240217/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تؤكد-أن-تصنيفها-من-جانب-واشنطن-كمنظمة-إرهابية-غير-قانوني-1086179623.html

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