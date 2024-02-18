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https://sputnikarabic.ae/20240218/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-إلى-هجوم-قبالة-سواحل-اليمن-1086200520.html
هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة سواحل اليمن
هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة سواحل اليمن
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، مساء الأحد، تعرض سفينة إلى هجوم قبالة السواحل اليمنية جنوب البحر الأحمر. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T23:30+0000
2024-02-18T23:30+0000
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة "إكس"، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني [في محافظة تعز جنوب غربي اليمن]".القاهرة - سبوتنيك. وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحة السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".في السياق، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أنها ستصدر بياناً عسكرياً، يعتقد أنه بشأن الهجوم.وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.وقالت "أنصار الله" إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة.وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف "أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.
https://sputnikarabic.ae/20240218/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-5-ضربات-ضد-أنصار-الله-اليمنية-1086195935.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة سواحل اليمن

23:30 GMT 18.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، مساء الأحد، تعرض سفينة إلى هجوم قبالة السواحل اليمنية جنوب البحر الأحمر.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة "إكس"، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني [في محافظة تعز جنوب غربي اليمن]".
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد "أنصار الله" اليمنية
16:50 GMT
القاهرة - سبوتنيك. وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحة السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
في السياق، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أنها ستصدر بياناً عسكرياً، يعتقد أنه بشأن الهجوم.
وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
وقالت "أنصار الله" إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة.
وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف "أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.
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