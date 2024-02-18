https://sputnikarabic.ae/20240218/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-5-ضربات-ضد-أنصار-الله-اليمنية-1086195935.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد "أنصار الله" اليمنية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد "أنصار الله" اليمنية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 5 ضربات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهدفت 3 صواريخ كروز مضادة للسفن وغواصة وزورقاً مُسيّرا. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T16:50+0000
2024-02-18T16:50+0000
2024-02-18T16:50+0000
العالم
أخبار اليمن الأن
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085068315_0:73:2553:1509_1920x0_80_0_0_f9f733858b2e24d6ed1e0c9ef639e58b.jpg
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القيادة المركزية الأمريكية بين الساعة 3:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، 17 شباط/فبراير، بنجاح 5 ضربات دفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة وزورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن".وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنيةوحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف "أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.
https://sputnikarabic.ae/20240217/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تؤكد-أن-تصنيفها-من-جانب-واشنطن-كمنظمة-إرهابية-غير-قانوني-1086179623.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085068315_541:0:2553:1509_1920x0_80_0_0_186440c6330aad3d9a2b943f17220e32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد "أنصار الله" اليمنية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 5 ضربات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهدفت 3 صواريخ كروز مضادة للسفن وغواصة وزورقاً مُسيّرا.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القيادة المركزية الأمريكية بين الساعة 3:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، 17 شباط/فبراير، بنجاح 5 ضربات دفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة وزورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن".
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
وقالت "أنصار الله" إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة.
وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف "أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.