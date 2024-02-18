https://sputnikarabic.ae/20240218/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-5-ضربات-ضد-أنصار-الله-اليمنية-1086195935.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد "أنصار الله" اليمنية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 5 ضربات ضد "أنصار الله" اليمنية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 5 ضربات ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهدفت 3 صواريخ كروز مضادة للسفن وغواصة وزورقاً مُسيّرا. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القيادة المركزية الأمريكية بين الساعة 3:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، 17 شباط/فبراير، بنجاح 5 ضربات دفاع عن النفس ضد 3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وغواصة مسيرة وزورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن".وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين و3 صواريخ تابعة "لأنصار الله" اليمنيةوحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف "أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.

https://sputnikarabic.ae/20240217/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تؤكد-أن-تصنيفها-من-جانب-واشنطن-كمنظمة-إرهابية-غير-قانوني-1086179623.html

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