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https://sputnikarabic.ae/20240219/أنقرة-تواصل-المباحثات-مع-روسيا-بشأن-خارطة-الطريق-لإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-1086202303.html
أنقرة تواصل المباحثات مع روسيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء مركز للغاز في تركيا
أنقرة تواصل المباحثات مع روسيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء مركز للغاز في تركيا
أكد مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي مشاكل في المفاوضات الجارية بين أنقرة وموسكو، والمتعلقة بـ"خارطة الطريق" لإنشاء... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T05:54+0000
2024-02-19T05:54+0000
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وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نواصل المفاوضات المتعلقة بخارطة الطريق التي قدمها لنا زملاؤنا الروس، ولا توجد أي مشاكل".وصرح مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن "وفدا تركيا زار روسيا، لمناقشة تفاصيل مركز الغاز، ويتوقع إعداد جدول زمني للإجراءات وتسريع العمل".وبدأ الحديث، لأول مرة عن مركز غاز تركي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ثم بعد أسبوعين من الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "نورد ستريم" للغاز، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة لنقل الحجم المفقود من عبور الغاز الروسي إلى منطقة البحر الأسود. ووفقا للرئيس بوتين، فإنه من الممكن إنشاء مركز للغاز في تركيا، والذي من شأنه أن يصبح منصة للإمدادات إلى دول أخرى، في المقام الأول إلى أوروبا، وكذلك لتحديد أسعار الغاز. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن "أنقرة تتفاوض مع شركة "غازبروم" لإيصال منصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي"، ووفقا له، تتوقع تركيا أن تكون قادرة على استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240217/روسيا-ثالث-أكبر-مورد-للغاز-إلى-تركيا-في-عام-2023-1086166461.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي
اقتصاد, العالم, العالم العربي

أنقرة تواصل المباحثات مع روسيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء مركز للغاز في تركيا

05:54 GMT 19.02.2024
© Fotolia / Andrei Merkulovخط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Fotolia / Andrei Merkulov
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أكد مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، اليوم الاثنين، عدم وجود أي مشاكل في المفاوضات الجارية بين أنقرة وموسكو، والمتعلقة بـ"خارطة الطريق" لإنشاء مركز للغاز في تركيا، لافتا إلى أن المباحثات مستمرة.
وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نواصل المفاوضات المتعلقة بخارطة الطريق التي قدمها لنا زملاؤنا الروس، ولا توجد أي مشاكل".
وصرح مصدر في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأن "وفدا تركيا زار روسيا، لمناقشة تفاصيل مركز الغاز، ويتوقع إعداد جدول زمني للإجراءات وتسريع العمل".
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وبدأ الحديث، لأول مرة عن مركز غاز تركي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ثم بعد أسبوعين من الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "نورد ستريم" للغاز، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة لنقل الحجم المفقود من عبور الغاز الروسي إلى منطقة البحر الأسود.
ووفقا للرئيس بوتين، فإنه من الممكن إنشاء مركز للغاز في تركيا، والذي من شأنه أن يصبح منصة للإمدادات إلى دول أخرى، في المقام الأول إلى أوروبا، وكذلك لتحديد أسعار الغاز.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن "أنقرة تتفاوض مع شركة "غازبروم" لإيصال منصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي"، ووفقا له، تتوقع تركيا أن تكون قادرة على استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز في عام 2024.
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