https://sputnikarabic.ae/20240217/روسيا-ثالث-أكبر-مورد-للغاز-إلى-تركيا-في-عام-2023-1086166461.html
روسيا ثالث أكبر مورد للغاز إلى تركيا في عام 2023
روسيا ثالث أكبر مورد للغاز إلى تركيا في عام 2023
أصبحت روسيا المركز الثالث من حيث إمدادات الغاز إلى تركيا خلال العام الماضي 2023، متجاوزة كازاخستان. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T14:03+0000
2024-02-17T14:03+0000
2024-02-17T14:03+0000
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وبحسب حسابات وكالة "سبوتنك" في العام الماضي، اشترت تركيا الغاز من 21 دولة. علاوة على ذلك، فإن أكبر خمسة موردين لها "الجزائر والولايات المتحدة وروسيا وكازاخستان ونيجيريا - بواقع 99.78% من إجمالي الواردات البالغة 2.21 مليار دولار".ومقارنة بعام 2022، انخفضت قيمة مشتريات تركيا من الغاز من الناحية النقدية بنسبة 9%، لتصل إلى 2.21 مليار دولار، وعلى العكس من ذلك، تضاعفت تقريبًا من حيث كميات النفط إلى 3.9 مليون طن.وللعام الثاني على التوالي تظل الجزائر والولايات المتحدة المصدرين الرئيسيين للغاز إلى تركيا، حيث وفرتا 1.8 مليون طن بقيمة مليار دولار و1.1 مليون طن بقيمة 628 مليون دولار على التوالي.وفي نهاية العام الماضي، أزاحت روسيا كازاخستان من المركز الثالث، فزادت الإمدادات من الناحية المادية ثلاثة أضعاف ـ إلى 629 ألف طن، بقيمة بلغت نحو 348 مليون دولار.وصدرت كازاخستان التي احتلت المركز الرابع ما يقرب من 265 ألف طن بقيمة 155 مليون دولار إلى تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20240211/موسكو-تعلن-عن-زيادة-فرنسا-لمشترياتها-من-الغاز-الروسي-رغم-الصراع-الأوكراني-1085956291.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا ثالث أكبر مورد للغاز إلى تركيا في عام 2023
أصبحت روسيا المركز الثالث من حيث إمدادات الغاز إلى تركيا خلال العام الماضي 2023، متجاوزة كازاخستان.
وبحسب حسابات وكالة "سبوتنك" في العام الماضي، اشترت تركيا الغاز من 21 دولة. علاوة على ذلك، فإن أكبر خمسة موردين لها "الجزائر والولايات المتحدة وروسيا وكازاخستان ونيجيريا - بواقع 99.78% من إجمالي الواردات البالغة 2.21 مليار دولار".
ومقارنة بعام 2022، انخفضت قيمة مشتريات تركيا من الغاز من الناحية النقدية بنسبة 9%، لتصل إلى 2.21 مليار دولار، وعلى العكس من ذلك، تضاعفت تقريبًا من حيث كميات النفط إلى 3.9 مليون طن.
وللعام الثاني على التوالي تظل الجزائر والولايات المتحدة المصدرين الرئيسيين للغاز إلى تركيا، حيث وفرتا 1.8 مليون طن بقيمة مليار دولار و1.1 مليون طن بقيمة 628 مليون دولار على التوالي.
وفي نهاية العام الماضي، أزاحت روسيا كازاخستان من المركز الثالث، فزادت الإمدادات من الناحية المادية ثلاثة أضعاف ـ إلى 629 ألف طن، بقيمة بلغت نحو 348 مليون دولار.
وصدرت كازاخستان التي احتلت المركز الرابع ما يقرب من 265 ألف طن بقيمة 155 مليون دولار إلى تركيا.