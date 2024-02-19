إسرائيل تبدأ بفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بطريق "794"... فيديو
08:22 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 19.02.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق من شرقي قطاع غزة إلى غربه من أجل فصل شمالي القطاع عن بقية أجزائه.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "الطريق العرضي "794" يبدأ من منطقة مستوطنة ناحال عوز في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى القطاع تقريبا إلى البحر الأبيض المتوسط، ويقطّع أواصر القطاع".
وأضافت القناة الـ14 الإسرائيلية: "عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية التابعة لسلاح الهندسة بالجيش، تقوم حاليا ببناء وتحطيم مصانع الحجر لبناء هذا الطريق".
وقال شمعون عوركابي، قائد الكتيبة "601"، التابعة لسلاح الهندسة القتالية، للقناة: "نحن الآن ضمن نطاق طريق نتسريم (مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة)، الذي ينشئ حاجزا بين شمالي القطاع والمناطق الوسطى والجنوبية لحماية المنطقة والتوغل إلى المناطق، التي يتواجد فيها العدو ومنع الحركة بين الشمال والجنوب والسيطرة عليه بدقة".
وبثت القناة فيديو يظهر فيه قيام القوات الإسرائيلية بتدمير جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، وقال مراسل القناة إن "هذا الطريق يظهر أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقفا للأعمال القتالية ضد القطاع.
🔴ترجمت لكم أخطر مقطع من العبرية إلى العربية— مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) February 17, 2024
بدأ الجيش الإسرائيلي بإقامة طريق أسفلتية من شرق القطاع الى غربه لفصل شمال القطاع عن جنوبه .
هدف هذا الطريق هو السماح للجيش الإسرائيلي بالتدخل السريع مستقبلا لإقتحام غزة والتعامل مع المقاومة الفلسطينية بشكل فوري . pic.twitter.com/a5iKhBmLJF
وحمّلت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.