عربي
https://sputnikarabic.ae/20240219/إسرائيل-تبدأ-بفصل-شمالي-قطاع-غزة-عن-جنوبه-بطريق-794-1086207582.html
إسرائيل تبدأ بفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بطريق "794"... فيديو
إسرائيل تبدأ بفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بطريق "794"... فيديو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق من شرقي قطاع غزة إلى غربه من أجل فصل شمالي القطاع عن بقية أجزائه. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T08:22+0000
2024-02-19T08:30+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082902719_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c307309094511d2cd13f54636d50e218.jpg
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "الطريق العرضي "794" يبدأ من منطقة مستوطنة ناحال عوز في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى القطاع تقريبا إلى البحر الأبيض المتوسط، ويقطّع أواصر القطاع".وأضافت القناة الـ14 الإسرائيلية: "عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية التابعة لسلاح الهندسة بالجيش، تقوم حاليا ببناء وتحطيم مصانع الحجر لبناء هذا الطريق".وبثت القناة فيديو يظهر فيه قيام القوات الإسرائيلية بتدمير جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، وقال مراسل القناة إن "هذا الطريق يظهر أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقفا للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240218/نتنياهو-يعلق-على-تشبيه-دا-سيلفا-لأعمال-إسرائيل-في-غزة-بـفظائع-هتلر-1086194606.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082902719_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_abecc91fc8e693ffa73a0d353e6cf7ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إسرائيل تبدأ بفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بطريق "794"... فيديو

08:22 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 08:30 GMT 19.02.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق من شرقي قطاع غزة إلى غربه من أجل فصل شمالي القطاع عن بقية أجزائه.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "الطريق العرضي "794" يبدأ من منطقة مستوطنة ناحال عوز في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى القطاع تقريبا إلى البحر الأبيض المتوسط، ويقطّع أواصر القطاع".
وأضافت القناة الـ14 الإسرائيلية: "عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية التابعة لسلاح الهندسة بالجيش، تقوم حاليا ببناء وتحطيم مصانع الحجر لبناء هذا الطريق".

وقال شمعون عوركابي، قائد الكتيبة "601"، التابعة لسلاح الهندسة القتالية، للقناة: "نحن الآن ضمن نطاق طريق نتسريم (مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة)، الذي ينشئ حاجزا بين شمالي القطاع والمناطق الوسطى والجنوبية لحماية المنطقة والتوغل إلى المناطق، التي يتواجد فيها العدو ومنع الحركة بين الشمال والجنوب والسيطرة عليه بدقة".

وبثت القناة فيديو يظهر فيه قيام القوات الإسرائيلية بتدمير جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، وقال مراسل القناة إن "هذا الطريق يظهر أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
نتنياهو يعلق على تشبيه دا سيلفا لأعمال إسرائيل في غزة بـ"فظائع هتلر"
أمس, 15:18 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقفا للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинские беженцы в лагере на границе с Египтом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الأونروا تقول إن 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون مياه ملوثة06:19 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала