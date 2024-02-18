https://sputnikarabic.ae/20240218/نتنياهو-يعلق-على-تشبيه-دا-سيلفا-لأعمال-إسرائيل-في-غزة-بـفظائع-هتلر-1086194606.html

نتنياهو يعلق على تشبيه دا سيلفا لأعمال إسرائيل في غزة بـ"فظائع هتلر"

نتنياهو يعلق على تشبيه دا سيلفا لأعمال إسرائيل في غزة بـ"فظائع هتلر"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T15:18+0000

2024-02-18T15:18+0000

2024-02-18T15:31+0000

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القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وتابع: "قررت مع وزير خارجية إسرائيل كاتس استدعاء السفير البرازيلي في إسرائيل لتوبيخه".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أن ما يحدث في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، مشبّهًا ما تقوم به إسرائيل بفظائع أدولف هتلر ضد اليهود.وقال دا سيلفا: "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث في أي وقت آخر في التاريخ".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 28 ألف قتيل وأكثر من 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240218/الرئيس-البرازيلي-يشبه-ما-يحدث-في-غزة-بـفظائع-هتلر-1086193443.html

https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يستدعي-السفير-البرازيلي-لـتوبيخه-1086194123.html

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العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى