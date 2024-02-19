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القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/اكتشاف-مخبأ-أوكراني-يحتوي-على-مادة-كيميائية-خطيرة-في-ميليتوبول-1086218570.html
اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية خطيرة في ميليتوبول
اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية خطيرة في ميليتوبول
سبوتنيك عربي
أفاد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لدى وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، باكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T12:40+0000
2024-02-19T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات كيريلوف، خلال إحاطة إعلامية حول انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال فيها إنه "في 19 أغسطس/ آب عام 2022، تم استخدام مادة كيميائية سامة، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية "بي زد" المدرج في القائمة 2 من الاتفاقية".ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ، بتاريخ 29 أبريل / نيسان عام 1997، إذ وقّعت عليها 165 دولة، وصادقت عليها برلمانات 65 دولة.وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي المنظمة الدولية التي تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-مواد-استخدمتها-أوكرانيا-لتسميم-رئيس-لوغانسك-وحاكم-خيرسون-1086214885.html
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استخدمت-الجمرة-الخبيثة-ضد-الجيش-الروسي-1086212100.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية خطيرة في ميليتوبول

12:40 GMT 19.02.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لدى وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، باكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية سامة في ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية السمية "بي زد"، التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية.
وجاءت تصريحات كيريلوف، خلال إحاطة إعلامية حول انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، قال فيها إنه "في 19 أغسطس/ آب عام 2022، تم استخدام مادة كيميائية سامة، وهي نظير لعامل الحرب الكيميائية "بي زد" المدرج في القائمة 2 من الاتفاقية".

وأوضح كيريلوف أنه "خلال عمليات البحث العملي تم اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية سامة في ميليتوبول، في 28 يناير/ (كانون الثاني الماضي)، وكانت المادة السامة ضمن زجاجات كتب عليها "بيوسبورين" باللغة الأوكرانية".

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يذكر أن معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وتدميرها، تمّت بإدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتم التوقيع عليها في ديسمبر/ كانون الأول عام 1993.

ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ، بتاريخ 29 أبريل / نيسان عام 1997، إذ وقّعت عليها 165 دولة، وصادقت عليها برلمانات 65 دولة.
أسلحة كيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
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وتحظر المعاهدة استخدام الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها، وتعتبر بموجب المعاهدة كل مادة كيميائية مستخدمة لأغراض الحرب سلاحا كيميائيا.

وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي المنظمة الدولية التي تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها.
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