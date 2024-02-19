https://sputnikarabic.ae/20240219/الخارجية-القطرية-تصريحات-نتنياهو-هي-محاولة-للمماطلة-وإطالة-أمد-الحرب-1086215447.html
الخارجية القطرية: تصريحات نتنياهو هي محاولة للمماطلة وإطالة أمد الحرب
الخارجية القطرية: تصريحات نتنياهو هي محاولة للمماطلة وإطالة أمد الحرب
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، بأن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي يطالب فيها قطر... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T12:25+0000
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وقال الأنصاري في بيان على "إكس": "التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع".وأضاف: "نرفض الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصوّرها وكأنها تمويل لحركة حماس والتي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية".وتابع: "نؤكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي".وطالب الأنصاري "بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضاً عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة".
https://sputnikarabic.ae/20240218/نتنياهو-يطرح-على-حكومته-التصويت-على-قراره-برفض-إعلان-دولة-فلسطينية-فيديو-1086188786.html
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قطر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قطر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الخارجية القطرية: تصريحات نتنياهو هي محاولة للمماطلة وإطالة أمد الحرب
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، بأن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي يطالب فيها قطر بالضغط على "حماس" للإفراج عن الرهائن، ليست إلا محاولة جديدة "للماطلة وإطالة أمد الحرب".
وقال الأنصاري في بيان على "إكس": "التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف جيدا بأن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن وأثبتت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الرهائن وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة".
وأضاف: "نرفض الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصوّرها وكأنها تمويل لحركة حماس والتي كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية".
وتابع: "نؤكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي".
وطالب الأنصاري "بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضاً عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة".