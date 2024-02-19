https://sputnikarabic.ae/20240219/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-إصابة-سفينة-إثر-هجوم-جوي-قبالة-جيبوتي-1086233049.html
هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة إثر هجوم جوي قبالة جيبوتي
هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة إثر هجوم جوي قبالة جيبوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، مساء الاثنين، تعرض سفينة إلى هجوم بطائرة مُسيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من تبني جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استهداف... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T21:31+0000
2024-02-19T21:31+0000
2024-02-19T21:31+0000
أنصار الله
بريطانيا
العالم
طوفان الأقصى
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال جيبوتي، وأن السلطات تقوم بالتحقيق".وذكرت الهيئة الملاحية البريطانية أن "السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان "أنصار الله"، قصف سفينتين أمريكيتين بصواريخ بحرية، خلال عمليتين منفصلتين في خليج عدن.وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمةً إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.ومنذ عملية طوفان الأقصى، أعلنت "أنصار الله" استهداف 35 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وذلك خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240216/تجدد-القصف-الجوي-الأمريكي-والبريطاني-على-محافظة-الحديدة-اليمنية-1086153951.html
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أنصار الله, بريطانيا, العالم, طوفان الأقصى
أنصار الله, بريطانيا, العالم, طوفان الأقصى
هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة إثر هجوم جوي قبالة جيبوتي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، مساء الاثنين، تعرض سفينة إلى هجوم بطائرة مُسيرة في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من تبني جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال جيبوتي، وأن السلطات تقوم بالتحقيق".
وأوضحت أن "الربان أفاد بأن السفينة قد أصيبت نتيجة نظام جوي غير مأهول، بأضرار سطحية للبنية الفوقية للإقامة".
وذكرت الهيئة الملاحية البريطانية أن "السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان "أنصار الله"، قصف سفينتين أمريكيتين بصواريخ بحرية
، خلال عمليتين منفصلتين في خليج عدن.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمةً إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
ومنذ عملية طوفان الأقصى، أعلنت "أنصار الله" استهداف 35 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وذلك خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.