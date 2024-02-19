https://sputnikarabic.ae/20240219/-التسلسل-الزمني-لتطور-أحداث-الميدان-الأوروبي-في-أوكرانيا-1086214537.html
التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا
التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان الأوروربي" في أوكرانيا
2024-02-19T11:46+0000
2024-02-19T11:46+0000
2024-02-19T11:54+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086214378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9ec6c7c383c3fd5f4f698ab0b963fc7.png
يشير هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" إلى التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان"، التي تميزت بالانقلاب وبدء الأعمال العدائية في إقليم دونباس وعواقبها وتداعياتها على البلاد.اقرأ أيضا - دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022تابع أيضا - مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086214378_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b72a0e8c387e8c3e10d3835fb678a94c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان الأوروربي" في أوكرانيا، كييف
التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان الأوروربي" في أوكرانيا، كييف
التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا
11:46 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 19.02.2024)
ما بدأ كاحتجاجات مدنية عرفت باسم "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا عام 2013، أدت إلى اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، برعاية جماعات النازيين الجدد وقوى الضغط الخارجية، وانتهت بضربة ضد السلطة الشرعية وإبادة جماعية لسكان إقليم دونباس، ما أحدث تغييرات على الساحة الدولية.
يشير هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" إلى التسلسل الزمني لتطور أحداث "الميدان"، التي تميزت بالانقلاب وبدء الأعمال العدائية في إقليم دونباس وعواقبها وتداعياتها على البلاد.