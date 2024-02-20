https://sputnikarabic.ae/20240220/الجيش-الإسرائيلي-يوشك-على-إكمال-عملياته-في-خان-يونس-ويتوقع-أن-ينتقل-إلى-رفح-1086256091.html
الجيش الإسرائيلي يوشك على إكمال عملياته في خان يونس ويتوقع أن ينتقل إلى رفح
الجيش الإسرائيلي يوشك على إكمال عملياته في خان يونس ويتوقع أن ينتقل إلى رفح
سبوتنيك عربي
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن العملية البرية للجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة توشك على نهايتها. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T15:19+0000
2024-02-20T15:19+0000
2024-02-20T15:19+0000
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القدس – سبوتنيك. ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".وبحسب الإذاعة، فإن "قوات الفرقة 98 ستكمل مهمتها في المنطقة قريبًا".وأفادت الإذاعة بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد صرح الأحد الماضي، بأن لواء خان يونس التابع لحركة حماس قد هزم وبات غير نشط عسكريا.وأضاف أن "حماس تتواجد في عدد قليل بمعسكرات الوسط ومع لواء رفح وما بينهما وهذا انهيار كامل".يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطينيا وإصابة أكثر من 69 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240218/غانتس-إذا-لم-يتم-الترويج-لصفقة-المحتجزين-فإن-القتال-سيمتد-إلى-رفح-خلال-شهر-رمضان-1086191767.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يوشك على إكمال عملياته في خان يونس ويتوقع أن ينتقل إلى رفح
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن العملية البرية للجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة توشك على نهايتها.
القدس – سبوتنيك. ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "عمليات الجيش في خان يونس
جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".
وبحسب الإذاعة، فإن "قوات الفرقة 98 ستكمل مهمتها في المنطقة قريبًا".
وأفادت الإذاعة بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد صرح الأحد الماضي، بأن لواء خان يونس التابع لحركة حماس
قد هزم وبات غير نشط عسكريا.
وأضاف أن "حماس تتواجد في عدد قليل بمعسكرات الوسط ومع لواء رفح وما بينهما وهذا انهيار كامل".
يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى
" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطينيا وإصابة أكثر من 69 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.