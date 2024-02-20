https://sputnikarabic.ae/20240220/برنامج-الأغذية-العالمي-يعلق-تسليم-المساعدات-إلى-شمالي-غزة-مؤقتا-1086254842.html

برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة "مؤقتا"

برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة "مؤقتا"

سبوتنيك عربي

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى شمالي قطاع غزة مؤقتا، إلى حين تهيئة الظروف التي تسمح... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T14:32+0000

2024-02-20T14:32+0000

2024-02-20T14:32+0000

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وقال البرنامج، في بيان، إن "قرار وقف عمليات التسليم لشمالي غزة... يعني أن الحالة هناك ستتدهور أكثر، وأن المزيد من الناس سيموتون من الجوع".وأضاف أنه يبحث عن سبل لاستئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمالي قطاع غزة، لتجنب وقوع كارثة.وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى كميات أكبر بكثير من الأغذية المقدمة لقطاع غزة، عبر طرق متعددة، كما يجب فتح نقاط العبور نحو شمالي غزة"، داعيًا إلى توفير نظام فعّال للإخطار الإنساني وشبكة اتصالات مستقرة.وأوضح أنه تم استئناف عمليات تسليم الأغذية، يوم الأحد الماضي، عقب تعليق استمر لمدة 3 أسابيع، لكن عندما بدأت عملية التوزيع، كانت القافلة محاطة بحشود من الجياع بالقرب من نقطة التفتيش عند وادي غزة.كما أكد البيان انزلاق غزة بشكل سريع نحو الجوع والمرض، حيث أصبح توفير الغذاء والمياه الآمنة، أمر نادر، فضلا عن انتشار الأمراض، ما يؤدي إلى زيادة سوء التغذية الحاد.

https://sputnikarabic.ae/20231223/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-سكان-غزة-يبيعون-ممتلكاتهم-لمواجهة-الجوع-1084384304.html

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