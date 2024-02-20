https://sputnikarabic.ae/20240220/بلغاريا-تؤخر-تسليم-100-مدرعة-إلى-أوكرانيا-بسبب-تكاليف-النقل-1086239374.html

بلغاريا تؤخر تسليم 100 مدرعة إلى أوكرانيا بسبب تكاليف النقل

بلغاريا تؤخر تسليم 100 مدرعة إلى أوكرانيا بسبب تكاليف النقل

سبوتنيك عربي

قامت السلطات البلغارية بتأخير تسليم 100 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا، حيث طلبت وزارة الدفاع في البلاد من حلف شمال الأطلسي "تغطية تكاليف النقل"، حسبما ذكرت... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T08:18+0000

2024-02-20T08:18+0000

2024-02-20T08:18+0000

العالم

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082797753_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7bb1328804857e6d6ede59d7eeca307a.jpg

وقال نواب من الأغلبية الحاكمة في بلغاريا للبوابة، إن "بلغاريا تؤجل تسليم 100 ناقلة جند مدرعة إلى الجيش الأوكراني، منذ أن طلبت وزارة الدفاع من حلف شمال الأطلسي تغطية تكاليف النقل".وكما قال النائب إيفايلو ميرتشيف للبوابة، تأخرت إمدادات المعدات إلى أوكرانيا بسبب أن وزارة الدفاع البلغارية "لا تعمل على النحو الأمثل".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع البلغاري تودور تاجاريف أن بلغاريا لم تنقل بعد الدفعة الموعودة من المركبات المدرعة المستعملة إلى أوكرانيا، حيث تبحث عن مصدر تمويل خارجي لنقلها.وصدق مجلس الشعب (البرلمان) البلغاري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على اتفاقية بشأن التوريد المجاني لـ 100 ناقلة جنود مدرعة قديمة إلى كييف، والتي تم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية منذ الثمانينيات.وتم التصديق على الاتفاقية في 22 نوفمبر، كجزء من قرار برلماني بتقديم دعم عسكري فني إضافي لأوكرانيا. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تزويد الجانب الأوكراني بمركبات مدرعة مع أسلحتها الموجودة، بالإضافة إلى قطع غيار لصيانتها. وهذه المدرعات هي نحو 100 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها منذ 40 عامًا تقريبا. يتم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية ولا يستخدمها ضباط إنفاذ القانون.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20240220/سحب-آليات-عسكرية-غربية-تركتها-القوات-الأوكرانية-في-أفدييفكا-إلى-دونيتسك-1086236295.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, رصد عسكري