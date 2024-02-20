https://sputnikarabic.ae/20240220/سحب-آليات-عسكرية-غربية-تركتها-القوات-الأوكرانية-في-أفدييفكا-إلى-دونيتسك-1086236295.html

سحب آليات عسكرية غربية تركتها القوات الأوكرانية في أفدييفكا إلى دونيتسك

سحب آليات عسكرية غربية تركتها القوات الأوكرانية في أفدييفكا إلى دونيتسك

سبوتنيك عربي

تم سحب المعدات التي استولت عليها القوات المسلحة الروسية من القوات الأوكرانية في أفدييفكا، بعد تحريرها، إلى دونيتسك. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T07:40+0000

2024-02-20T07:40+0000

2024-02-20T08:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونُشرت صور تظهر مركبة المشاة القتالية الأمريكية "إم2أ2 أو دي إس" طراز "برادلي"، المجهزة بمنظومة الحماية الديناميكية "برات". كما تم سحب دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" إلى دونيتسك.يذكر أنه خلال الانسحاب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفدييفكا، تركت الوحدات الأوكرانية وراءها كمية كبيرة من المعدات المختلفة، حيث تم التخلي عن العديد من المركبات المدرعة الأوكرانية والغربية الصنع في المدينة وضواحيها، بما في ذلك عربة "همفي"، ومركبة إنقاذ مدرعة أمريكية من طراز "M88A2 Hercules"، ومركبات قتال مشاة سوفيتية، ودبابات "تي-64بي في" ومركبات قتالية أخرى.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم أمس الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-تحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1086234692.html

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