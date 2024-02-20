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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/سحب-آليات-عسكرية-غربية-تركتها-القوات-الأوكرانية-في-أفدييفكا-إلى-دونيتسك-1086236295.html
سحب آليات عسكرية غربية تركتها القوات الأوكرانية في أفدييفكا إلى دونيتسك
سحب آليات عسكرية غربية تركتها القوات الأوكرانية في أفدييفكا إلى دونيتسك
سبوتنيك عربي
تم سحب المعدات التي استولت عليها القوات المسلحة الروسية من القوات الأوكرانية في أفدييفكا، بعد تحريرها، إلى دونيتسك. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T07:40+0000
2024-02-20T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونُشرت صور تظهر مركبة المشاة القتالية الأمريكية "إم2أ2 أو دي إس" طراز "برادلي"، المجهزة بمنظومة الحماية الديناميكية "برات". كما تم سحب دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" إلى دونيتسك.يذكر أنه خلال الانسحاب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفدييفكا، تركت الوحدات الأوكرانية وراءها كمية كبيرة من المعدات المختلفة، حيث تم التخلي عن العديد من المركبات المدرعة الأوكرانية والغربية الصنع في المدينة وضواحيها، بما في ذلك عربة "همفي"، ومركبة إنقاذ مدرعة أمريكية من طراز "M88A2 Hercules"، ومركبات قتال مشاة سوفيتية، ودبابات "تي-64بي في" ومركبات قتالية أخرى.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم أمس الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240220/القوات-الروسية-تحيد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1086234692.html
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سحب آليات عسكرية غربية تركتها القوات الأوكرانية في أفدييفكا إلى دونيتسك

07:40 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 08:11 GMT 20.02.2024)
© Photoبرادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
برادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
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تم سحب المعدات التي استولت عليها القوات المسلحة الروسية من القوات الأوكرانية في أفدييفكا، بعد تحريرها، إلى دونيتسك.
ونُشرت صور تظهر مركبة المشاة القتالية الأمريكية "إم2أ2 أو دي إس" طراز "برادلي"، المجهزة بمنظومة الحماية الديناميكية "برات". كما تم سحب دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" إلى دونيتسك.
يذكر أنه خلال الانسحاب غير المنضبط للقوات الأوكرانية من أفدييفكا، تركت الوحدات الأوكرانية وراءها كمية كبيرة من المعدات المختلفة، حيث تم التخلي عن العديد من المركبات المدرعة الأوكرانية والغربية الصنع في المدينة وضواحيها، بما في ذلك عربة "همفي"، ومركبة إنقاذ مدرعة أمريكية من طراز "M88A2 Hercules"، ومركبات قتال مشاة سوفيتية، ودبابات "تي-64بي في" ومركبات قتالية أخرى.
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط عدة محاولات تناوب للجيش الأوكراني على الخطوط الأمامية وتكبده خسائر كبيرة
04:19 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن الأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بسحب قواته من أفدييفكا، صدر بعد يوم من بدء الانسحاب غير المنضبط للوحدات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وقبل ذلك بيوم، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت يوم أمس الاثنين، في بيان، أن القوات الروسية حررت بالكامل مصنعًا لفحم الكوك في أفدييفكا، من المسلحين الأوكرانيين.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
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