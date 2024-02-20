https://sputnikarabic.ae/20240220/بوتين-يهدي-كيم-جونغ-أون-سيارة-أوروس-فاخرة---1086236469.html

بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة

بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنيك"، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حصل على سيارة "أوروس" الروسية. 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T07:50+0000

2024-02-20T07:50+0000

2024-02-20T08:13+0000

روسيا

العالم

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشمالية، الرفيق كيم جونغ أون، حصل على سيارة شخصية صنعت في روسيا، مُقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".واعتبرت الوكالة أن هذه البادرة تعد دليلا واضحا على علاقات الصداقة الخاصة بين زعيمي البلدين، ونقلت امتنان كيم جونغ أون للجانب الروسي.ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا، لسنة 2021.وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ 1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.

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