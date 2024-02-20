https://sputnikarabic.ae/20240220/بوتين-يهدي-كيم-جونغ-أون-سيارة-أوروس-فاخرة---1086236469.html
بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة
بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنيك"، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حصل على سيارة "أوروس" الروسية. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T07:50+0000
2024-02-20T07:50+0000
2024-02-20T08:13+0000
روسيا
العالم
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشمالية، الرفيق كيم جونغ أون، حصل على سيارة شخصية صنعت في روسيا، مُقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".واعتبرت الوكالة أن هذه البادرة تعد دليلا واضحا على علاقات الصداقة الخاصة بين زعيمي البلدين، ونقلت امتنان كيم جونغ أون للجانب الروسي.ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا، لسنة 2021.وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ 1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.
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بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة 07:50 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 08:13 GMT 20.02.2024)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنيك"، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حصل على سيارة "أوروس" الروسية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشمالية، الرفيق كيم جونغ أون، حصل على سيارة شخصية صنعت في روسيا، مُقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".
يُشار إلى أن الهدية قُدمت أيضا إلى أمين اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، بارك تشونغ تشون، ونائب رئيس دائرة اللجنة المركزية للحزب شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ. © Sputnik . Aleksander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Press Service of the President of Russia/Mihail Metzel/Pool / الانتقال إلى بنك الصور لفت الرئيس الروسي فلادينير بوتين في قمة هلسنكي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بركوبه سيارته الجديدة "أوروس سينات ليموزين" التي قورنت آنذاك بسيارة الرئيس الأميركي الملقبة بـ "الوحش"
لفت الرئيس الروسي فلادينير بوتين في قمة هلسنكي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بركوبه سيارته الجديدة "أوروس سينات ليموزين" التي قورنت آنذاك بسيارة الرئيس الأميركي الملقبة بـ "الوحش"
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور سيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
سيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
سيارة "أوروس سينات" في موسكو
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصور بوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
بوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
لفت الرئيس الروسي فلادينير بوتين في قمة هلسنكي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بركوبه سيارته الجديدة "أوروس سينات ليموزين" التي قورنت آنذاك بسيارة الرئيس الأميركي الملقبة بـ "الوحش"
سيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
سيارة "أوروس سينات" في موسكو
بوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
واعتبرت الوكالة أن هذه البادرة تعد دليلا واضحا على علاقات الصداقة الخاصة بين زعيمي البلدين، ونقلت امتنان كيم جونغ أون للجانب الروسي.
في سبتمبر/ أيلول 2023، خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، أطلعه بوتين على سيارات "أوروس" الروسية. ويستخدم الرئيس الروسي هذه السيارة الليموزين منذ عدة سنوات، وأحياناً يعرضها على زملائه الأجانب، الذين يبدون اهتماماً بالسيارة.
ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.
وحازت السيارة الروسية الفخمة
"أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا، لسنة 2021.
عرض "أوروس كوميندانت" الجديدة © Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر/أيلول 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر/أيلول 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور المدير العام لشركة أوروس موتورس، نيكولاي خودوسيفيتش، أثناء تقديم سيارة في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
المدير العام لشركة أوروس موتورس، نيكولاي خودوسيفيتش، أثناء تقديم سيارة في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر/أيلول 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
المدير العام لشركة أوروس موتورس، نيكولاي خودوسيفيتش، أثناء تقديم سيارة في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ 1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.