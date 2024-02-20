عربي
https://sputnikarabic.ae/20240220/بوتين-يهدي-كيم-جونغ-أون-سيارة-أوروس-فاخرة---1086236469.html
بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة
بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنيك"، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حصل على سيارة "أوروس" الروسية. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T07:50+0000
2024-02-20T08:13+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103914/41/1039144107_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e60ee5cfa6942ec4d8a0315972f5d45e.jpg
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشمالية، الرفيق كيم جونغ أون، حصل على سيارة شخصية صنعت في روسيا، مُقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".واعتبرت الوكالة أن هذه البادرة تعد دليلا واضحا على علاقات الصداقة الخاصة بين زعيمي البلدين، ونقلت امتنان كيم جونغ أون للجانب الروسي.ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا، لسنة 2021.وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ 1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103914/41/1039144107_78:0:2745:2000_1920x0_80_0_0_76a379626591f7808083100589d84b1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يهدي كيم جونغ أون سيارة "أوروس" فاخرة

07:50 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 08:13 GMT 20.02.2024)
© Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Tradeشركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة أوروس الروسية لتصنيع السيارات - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لـ"سبوتنيك"، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حصل على سيارة "أوروس" الروسية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشمالية، الرفيق كيم جونغ أون، حصل على سيارة شخصية صنعت في روسيا، مُقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

يُشار إلى أن الهدية قُدمت أيضا إلى أمين اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، بارك تشونغ تشون، ونائب رئيس دائرة اللجنة المركزية للحزب شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ.

© Sputnik . Aleksander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
 شركة أوروس (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع كورتيج من فئة ليموزين، في معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Tradeشركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة أوروس الروسية لتصنيع السيارات - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي
2/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Tradeشركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة أوروس الروسية لتصنيع السيارات - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي
3/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Tradeشركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة أوروس الروسية لتصنيع السيارات - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي
4/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
السيارات الروسية أوروس سينتا (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018 - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Tradeشركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
شركة أوروس الروسية لتصنيع السيارات - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي
6/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Press Service of the President of Russia/Mihail Metzel/Pool / الانتقال إلى بنك الصورلفت الرئيس الروسي فلادينير بوتين في قمة هلسنكي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بركوبه سيارته الجديدة "أوروس سينات ليموزين" التي قورنت آنذاك بسيارة الرئيس الأميركي الملقبة بـ "الوحش"
سيارة الليموزين Aurus Senat الروسية الصنع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Press Service of the President of Russia/Mihail Metzel/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
لفت الرئيس الروسي فلادينير بوتين في قمة هلسنكي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بركوبه سيارته الجديدة "أوروس سينات ليموزين" التي قورنت آنذاك بسيارة الرئيس الأميركي الملقبة بـ "الوحش"
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورسيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
سيارات أوروس (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي نامي الحكومي، في إطار مشروع Открой#Моспром في موسكو - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
 شركة أوروس (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع كورتيج من فئة ليموزين، في معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورسيارة "أوروس سينات" في موسكو
سيارة أوروس سينات في موسكو - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارة "أوروس سينات" في موسكو
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
بوتين يقود سيارة أوروس على مسار تافريدا الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
1/11
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
2/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
3/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
4/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
5/11
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
6/11
© Photo / PressService of the Ministry of Industry and Trade
شركة "أوروس" الروسية لتصنيع السيارات - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
7/11
© Sputnik . Press Service of the President of Russia/Mihail Metzel/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
لفت الرئيس الروسي فلادينير بوتين في قمة هلسنكي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بركوبه سيارته الجديدة "أوروس سينات ليموزين" التي قورنت آنذاك بسيارة الرئيس الأميركي الملقبة بـ "الوحش"
8/11
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
9/11
© Sputnik . Aleksander Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
شركة "أوروس" (Aurus ) الروسية لتصنيع السيارات -تقدم سيارة مشروع "كورتيج" من فئة ليموزين، في معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019
10/11
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
سيارة "أوروس سينات" في موسكو
11/11
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
الانتقال إلى بنك الصور
بوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
واعتبرت الوكالة أن هذه البادرة تعد دليلا واضحا على علاقات الصداقة الخاصة بين زعيمي البلدين، ونقلت امتنان كيم جونغ أون للجانب الروسي.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورتقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم أوروس كوميندانت (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

في سبتمبر/ أيلول 2023، خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، أطلعه بوتين على سيارات "أوروس" الروسية. ويستخدم الرئيس الروسي هذه السيارة الليموزين منذ عدة سنوات، وأحياناً يعرضها على زملائه الأجانب، الذين يبدون اهتماماً بالسيارة.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورسيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
سيارات أوروس (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي نامي الحكومي، في إطار مشروع Открой#Моспром في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
سيارات "أوروس" (Aurus) في معرض المركز التقني العلمي "نامي" الحكومي، في إطار مشروع "Открой#Моспром" في موسكو
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورتقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم أوروس كوميندانت (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا، لسنة 2021.
عرض "أوروس كوميندانت" الجديدة
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر/أيلول 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض في حديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر/أيلول 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر/أيلول 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام لشركة أوروس موتورس، نيكولاي خودوسيفيتش، أثناء تقديم سيارة في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
المدير العام لشركة أوروس موتورس، نيكولاي خودوسيفيتش، أثناء تقديم سيارة في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
المدير العام لشركة أوروس موتورس، نيكولاي خودوسيفيتش، أثناء تقديم سيارة في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

تقديم &quot;أوروس كوميندانت&quot; (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

1/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

2/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

3/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض في حديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر/أيلول 2022

4/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

5/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

6/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

7/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

8/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

9/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
المدير العام لشركة أوروس موتورس، نيكولاي خودوسيفيتش، أثناء تقديم سيارة في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
10/10
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

تقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022

وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ 1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Саперы минобороны РФ ведут работы по разминированию в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:21 GMTПалестинец спасает вещи после израильского удара в Рафахе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والمصابين جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة01:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала