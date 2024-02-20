تقرير: "حزب الله" يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في إسرائيل
09:17 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 09:34 GMT 20.02.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي ينظم جولة إعلامية لنفق مكتشف قرب الحدود اللبنانية في 3 يونيو، 2019
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية عن قدرات كبيرة لدى "حزب الله" اللبناني "من حيث شبكة أنفاق يملكها في لبنان وتصل إلى إسرائيل أيضا".
ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا أكدت فيه أن "حزب الله" عمل على بناء شبكة أنفاق تحت الأرض وبالاستعانة بكوريا الشمالية، تحسبا لغزو إسرائيلي محتمل".
واستشهد التقرير بفيديوهات نشرها "حزب الله"، ظهرت فيها قوات خاصة تغوص في الأنفاق حاملين على أكتافهم قاذفات صواريخ مع دراجات وصناديق ذخيرة وكاميرات مراقبة في أنفاق مضاءة بشكل جيد يقومون بتسلق أحد السلالم.
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي ينظم جولة إعلامية لنفق مكتشف قرب الحدود اللبنانية في 3 يونيو، 2019
الجيش الإسرائيلي ينظم جولة إعلامية لنفق مكتشف قرب الحدود اللبنانية في 3 يونيو، 2019
© AFP 2023 / JACK GUEZ
ويقوم عناصر الحزب اللبناني برفع غطاء فتحة ضخمة ويوجهون ضربة لقاعدة عسكرية بصواريخ موجهة وطائرات دون طيار متفجرة ومدفع رشاش، كل ذلك مع مونتاج "هوليودي" للفيديو أثار قلقا في إسرائيل، بحسب الصحيفة.
"كابوس إسرائيلي" قادم من لبنان
وأشارت الصحيفة إلى أن كل ذلك يصور "كابوسا إسرائيليا آخر" يتمثل "بهجوم وهمي نفذته وحدة نخبة الرضوان عبر نفق من لبنان".
واعتبرت الصحيفة أن "حزب الله" يتمتع بقوة أكبر بكثير من قوة "حماس" الفلسطينية بسبب "الدعم الإيراني".
شبكة تصل إلى دول مجاورة و"خطة دفاعية"
ونوهت الصحيفة إلى أن الحزب اللبناني "قام منذ سنوات ببناء شبكة عسكرية تحت الأرض أكثر تطوراً من تلك الموجودة في غزة، يبلغ طولها عدة مئات من الكيلومترات، ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما أبعد من ذلك إلى سوريا".
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي يعرض نفق قال إن حماس استخدمته لمهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر.
الجيش الإسرائيلي يعرض نفق قال إن حماس استخدمته لمهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر.
© AFP 2023 / JACK GUEZ
واستشهدت الصحيفة بباحثين وخبراء ومواقع إسرائيلية أكدوا أن "حزب الله" قد أنشأ "خطة دفاعية مع عشرات من مراكز العمليات المجهزة بشبكات محلية تحت الأرض تربط ما بين بيروت والبقاع والجنوب اللبناني".
زلزال تحت أرض إسرائيل
وبدوره، نقل موقع "يانيت" الإسرائيلي عن الصحيفة هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه الأنفاق قد يستطيع الحزب التسبب "بزلزال" أو انهيارات في الأبنية عند تفجيرها.
© AFP 2023 / SAID KHATIBمقاتلون من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يسيرون في نفق في جنوب قطاع غزة، في 19 مايو، 2023.
مقاتلون من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يسيرون في نفق في جنوب قطاع غزة، في 19 مايو، 2023.
© AFP 2023 / SAID KHATIB
وتشعر الحكومة الإسرائيلية بقلق كبير من وجود أنفاق تابعة للحزب اللبناني بالقرب من الحدود الشمالية للبلاد، قد تصل هذه الأنفاق إلى مستشفى الجليل، في مدينة نهاريا الواقعة على الساحل الشمالي الإسرائيلي.
© AFP 2023 / JACK GUEZجنود إسرائيليين داخل نفق ادعى الجيش أنه نفق "نفق قيادة حماس" 8 فبراير 2024
جنود إسرائيليين داخل نفق ادعى الجيش أنه نفق "نفق قيادة حماس" 8 فبراير 2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
وظهرت هذه المخاوف قبل أشهر، بعد تلقي إدارة المركز الطبيّ تقارير تتحدث عن سماع "ضجيج حفر" تحت الأرض قرب مستشفى الجليل، الأمر الذي جعل الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة عمليات اختبار.
وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، أجرت الحكومة الإسرائيلية قبل أكثر من شهر أكثر من 40 عملية حفر في المنطقة بهدف استكشاف واختبار باطن الأرض، لكنها لم تكتشف شيئا.