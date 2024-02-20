https://sputnikarabic.ae/20240220/تقرير-حزب-الله-يملك-شبكة-أنفاق-معقدة-قد-تحدث-زلازل-في-إسرائيل--1086239825.html

تقرير: "حزب الله" يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في إسرائيل

تقرير: "حزب الله" يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في إسرائيل

سبوتنيك عربي

كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية عن قدرات كبيرة لدى "حزب الله" اللبناني "من حيث شبكة أنفاق يملكها في لبنان وتصل إلى إسرائيل أيضا". 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T09:17+0000

2024-02-20T09:17+0000

2024-02-20T09:34+0000

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ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا أكدت فيه أن "حزب الله" عمل على بناء شبكة أنفاق تحت الأرض وبالاستعانة بكوريا الشمالية، تحسبا لغزو إسرائيلي محتمل".واستشهد التقرير بفيديوهات نشرها "حزب الله"، ظهرت فيها قوات خاصة تغوص في الأنفاق حاملين على أكتافهم قاذفات صواريخ مع دراجات وصناديق ذخيرة وكاميرات مراقبة في أنفاق مضاءة بشكل جيد يقومون بتسلق أحد السلالم."كابوس إسرائيلي" قادم من لبنانوأشارت الصحيفة إلى أن كل ذلك يصور "كابوسا إسرائيليا آخر" يتمثل "بهجوم وهمي نفذته وحدة نخبة الرضوان عبر نفق من لبنان".شبكة تصل إلى دول مجاورة و"خطة دفاعية"ونوهت الصحيفة إلى أن الحزب اللبناني "قام منذ سنوات ببناء شبكة عسكرية تحت الأرض أكثر تطوراً من تلك الموجودة في غزة، يبلغ طولها عدة مئات من الكيلومترات، ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما أبعد من ذلك إلى سوريا".زلزال تحت أرض إسرائيلوبدوره، نقل موقع "يانيت" الإسرائيلي عن الصحيفة هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه الأنفاق قد يستطيع الحزب التسبب "بزلزال" أو انهيارات في الأبنية عند تفجيرها.وظهرت هذه المخاوف قبل أشهر، بعد تلقي إدارة المركز الطبيّ تقارير تتحدث عن سماع "ضجيج حفر" تحت الأرض قرب مستشفى الجليل، الأمر الذي جعل الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة عمليات اختبار.وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، أجرت الحكومة الإسرائيلية قبل أكثر من شهر أكثر من 40 عملية حفر في المنطقة بهدف استكشاف واختبار باطن الأرض، لكنها لم تكتشف شيئا.

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