https://sputnikarabic.ae/20240220/عدرا-السورية-تصمد-أمام-الصواريخ-المضادة-للدبابات-1086244168.html
"عدرا" السورية تصمد أمام الصواريخ المضادة للدبابات
"عدرا" السورية تصمد أمام الصواريخ المضادة للدبابات
سبوتنيك عربي
أثارت دبابة سورية، تم إجراء العديد من التعديلات الهيكلية عليها، عند ظهورها، العديد من الشكوك لدى الخبراء المختصين في المجال العسكري، خصوصا عند عملها على الخطوط... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T10:22+0000
2024-02-20T10:22+0000
2024-02-20T11:07+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102593/65/1025936552_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b585cdc6b4d26063e505e8ff715dd585.jpg
وعلى الرغم سخرية بعض "المتخصصين" من الشاشات الشبكية (الألواح الشبكية) التي تعمل على الحد من تأثير القذائف والصواريخ المضادة للدبابات المثبتة على شكل دائرة. إلا أن التجارب العملية في المعارك المباشرة أظهرت أن هذا التحديث السوري كان فعالا بشكل كبير وأثبت نجاعته.وتم تعليق حاويات معدنية تحتوي مواد مقاومة للقذائف على دبابة "تي-72إم1"، ووضع شبكات فوقها، وتم رصد النماذج الأولى في عام 2014، بحسب موقع "فيستنيك-إر إم".وأثبتت الدبابات التي تم تحديثها من قبل الحرفيين المحليين كفاءتها وقدرتها بشكل ممتاز في معارك عديدة. والأمر المثير للاهتمام هو أنه الآن، وبعد مرور عشر سنوات، لم تعد دبابة "تي-72" (عدرا) تبدو غريبة؛ بل على العكس من ذلك، لا تزال العديد من الحلول المستخدمة فيها، مطلوبة، وفقا لموقع "فيستنيك-إر إم".
https://sputnikarabic.ae/20240207/تي---72-تحيد-طاقم-نظام-صواريخ-مضادة-للدبابات-أوكراني-فيديو-1085828024.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102593/65/1025936552_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_7da87998679821016fcaf701da1a1d90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"عدرا" السورية تصمد أمام الصواريخ المضادة للدبابات
10:22 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 11:07 GMT 20.02.2024)
أثارت دبابة سورية، تم إجراء العديد من التعديلات الهيكلية عليها، عند ظهورها، العديد من الشكوك لدى الخبراء المختصين في المجال العسكري، خصوصا عند عملها على الخطوط الأمامية، لكن هذه التعديلات أثبتت كفاءتها وقرتها على حماية الدبابة، بحسب المصادر.
وعلى الرغم سخرية بعض "المتخصصين" من الشاشات الشبكية (الألواح الشبكية) التي تعمل على الحد من تأثير القذائف والصواريخ المضادة للدبابات المثبتة على شكل دائرة. إلا أن التجارب العملية في المعارك المباشرة أظهرت أن هذا التحديث السوري كان فعالا بشكل كبير وأثبت نجاعته.
نفّذ جميع أعمال التحديث لدبابة "تي-72"، جنود النخبة من الفرقة المدرعة الرابعة التابعة للجيش السوري، المتمركزة في عدرا، وهي أكبر مدينة صناعية في سوريا (سميت هذه النسخة المحلية من دبابة "تي-72" باسمها)، وتقع بالقرب من عاصمة البلاد دمشق.
وتم تعليق حاويات معدنية تحتوي مواد مقاومة للقذائف على دبابة "تي-72إم1"، ووضع شبكات فوقها، وتم رصد النماذج الأولى في عام 2014، بحسب موقع "فيستنيك-إر إم".
وقد تم استخدام هذه التقنية في المناطق والمحاور الأكثر سخونة، وبمساعدة هذه الشباك وحمايتها تم استخدام ونقل الدبابات إلى أجزاء مختلفة من البلاد.
وأثبتت الدبابات التي تم تحديثها من قبل الحرفيين المحليين كفاءتها وقدرتها بشكل ممتاز في معارك عديدة.
وغالبًا ما تصيب القذائف الصاروخية أو حتى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المركبات القتالية. وفي معظم الحالات، وبفضل الحماية، تكمل الأطقم بنجاح المهام القتالية.
والأمر المثير للاهتمام هو أنه الآن، وبعد مرور عشر سنوات، لم تعد دبابة "تي-72" (عدرا) تبدو غريبة؛ بل على العكس من ذلك، لا تزال العديد من الحلول المستخدمة فيها، مطلوبة، وفقا لموقع
"فيستنيك-إر إم".