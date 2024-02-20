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https://sputnikarabic.ae/20240220/متظاهرون-بولنديون-يفرغون-قطارات-القمح-الأوكرانية-على-الحدود-ويرفضون-عبورها-فيديو-1086249799.html
متظاهرون بولنديون يفرغون قطارات القمح الأوكرانية على الحدود ويرفضون عبورها... فيديو
متظاهرون بولنديون يفرغون قطارات القمح الأوكرانية على الحدود ويرفضون عبورها... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المزارعين البولنديين المحتجين أغلقوا الطريق على الحدود مع أوكرانيا بالقش وأشعلوا النيران. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T12:50+0000
2024-02-20T12:50+0000
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وكثّف المزارعون البولنديون احتجاجاتهم، اليوم الثلاثاء. وقاموا بإغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا بشكل كامل، وكذلك مراكز النقل وطرق الوصول إلى محطات السكك الحديدية والموانئ البحرية.وفي الوقت الحالي، ينظم عدة مئات من الأشخاص احتجاجًا عند نقطة تفتيش دوروخوسك. لقد جاؤوا إلى هنا بالجرارات وأغلقوا الطريق بحزم القش.كما قام المزارعون بإفراغ عربتين من الذرة الأوكرانية على خطوط السكك الحديدية عند المعبر الحدودي البولندي الأوكراني في ميديكا، احتجاجًا على توريد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.وهتف المتظاهرون: "كفى للإمدادات غير القانونية من أوكرانيا".بدأ المزارعون احتجاجا على مستوى البلاد، منذ أكثر من أسبوع. وهم يحتجون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا.أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدًا بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية. في 15 سبتمبر/أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات. وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد. وفي هذا الصدد، قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
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العالم

متظاهرون بولنديون يفرغون قطارات القمح الأوكرانية على الحدود ويرفضون عبورها... فيديو

12:50 GMT 20.02.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiاحتجاجات المزارعين البولنديين على المعبر الحدودي البولندي الأوكراني في دوروهوسك، شرق بولندا في 9 فبراير 2024، خلال احتجاج المزارعين في جميع أنحاء البلاد ضد سياسات الاتحاد الأوروبي والمنتجات الزراعية الأوكرانية المسموح بها في سوق الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة.
احتجاجات المزارعين البولنديين على المعبر الحدودي البولندي الأوكراني في دوروهوسك، شرق بولندا في 9 فبراير 2024، خلال احتجاج المزارعين في جميع أنحاء البلاد ضد سياسات الاتحاد الأوروبي والمنتجات الزراعية الأوكرانية المسموح بها في سوق الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المزارعين البولنديين المحتجين أغلقوا الطريق على الحدود مع أوكرانيا بالقش وأشعلوا النيران.
وكثّف المزارعون البولنديون احتجاجاتهم، اليوم الثلاثاء. وقاموا بإغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا بشكل كامل، وكذلك مراكز النقل وطرق الوصول إلى محطات السكك الحديدية والموانئ البحرية.
وفي الوقت الحالي، ينظم عدة مئات من الأشخاص احتجاجًا عند نقطة تفتيش دوروخوسك. لقد جاؤوا إلى هنا بالجرارات وأغلقوا الطريق بحزم القش.
كما قام المزارعون بإفراغ عربتين من الذرة الأوكرانية على خطوط السكك الحديدية عند المعبر الحدودي البولندي الأوكراني في ميديكا، احتجاجًا على توريد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وهتف المتظاهرون: "كفى للإمدادات غير القانونية من أوكرانيا".
بدأ المزارعون احتجاجا على مستوى البلاد، منذ أكثر من أسبوع. وهم يحتجون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا.
أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدًا بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية. في 15 سبتمبر/أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات. وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد. وفي هذا الصدد، قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.
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