https://sputnikarabic.ae/20240221/إيران-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-هو-كارثة-القرن-الدبلوماسية-1086287537.html

إيران: الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة هو "كارثة القرن الدبلوماسية"

إيران: الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة هو "كارثة القرن الدبلوماسية"

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 3 مرات ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن،... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T15:32+0000

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وقال عبد اللهيان، عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، إن تكرار حكومة الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الخاص بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ينبغي أن يسمى "كارثة القرن الدبلوماسية".وأضاف: "من الواضح أن استمرار استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الإدارة الأمريكية يخلق مسؤولية على البيت الأبيض بسبب الإبادة الجماعية المتواصلة للنظام الإسرائيلي في غزة وجرائم الحرب في الضفة الغربية وفلسطين".وأتم، قائلا: "يجب على العالم أن يحاسب الولايات المتحدة".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "أمريكا هي المركز الرئيسي لهذه الحرب والعقبة أمام إنهاء الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".وأضافت أن "الاستخدام المفرط لحق النقض يشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأيضا انتهاكا للهدف الرئيسي الذي أنشىء لأجله مجلس الأمن".كما أشارت إلى أن "استخدام الفيتو الأمريكي أدى إلى إضعاف ثقة الحكومات والدول في دور الأمم المتحدة في حماية السلام والأمن العالميين".وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فشل في جلسته، أمس الثلاثاء، بتبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة، وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.

https://sputnikarabic.ae/20240102/عبد-اللهيان-أمريكا-دخلت-في-دوامة-غزة-والخروج-منها-سيكون-مكلفا-1084644380.html

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