https://sputnikarabic.ae/20240221/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تعترف-بتقدم-روسيا-في-أوكرانيا-لكن-لا-تعتقد-أنها-حازت-الأفضلية-1086294444.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعترف بتقدم روسيا في أوكرانيا لكن لا تعتقد أنها حازت الأفضلية
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعترف بتقدم روسيا في أوكرانيا لكن لا تعتقد أنها حازت الأفضلية
سبوتنيك عربي
قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن روسيا استحوذت على أفضلية الصراع في أوكرانيا، لكنها تعترف... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T19:54+0000
2024-02-21T19:54+0000
2024-02-21T19:54+0000
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وأوضح ميلر خلال الإحاطة المنتظمة: " لا نعتقد ذلك على الإطلاق، إذا درست ديناميكيات هذا الصراع ليس فقط لمدة عامين، ولكن في الماضي القريب، ستجد أن روسيا تحرز تقدما في ساحة المعركة، لقد رأينا نجاحاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب حقيقة أن أوكرانيا لم تتسنى لها فرصة لتجهيز قواتها". وأرجع سبب النقص في ذخيرة الجيش الأوكراني إلى تأخر الكونغرس الأمريكي في الموافقة على تمويل إضافي لاحتياجات كييف ودعا المشرعين إلى إعطاء الضوء الأخضر لتخصيص مخصصات الميزانية الجديدة في أقرب وقت ممكن.كما ذكر في الكرملين، يمكن أن ينتقل الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، شريطة أن يتم أخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، فإن جميع مطالب موسكو معروفة جيدا.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".
https://sputnikarabic.ae/20240221/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتهم-وسائل-الإعلام-الغربية-بالدعاية-الموالية-لروسيا-1086288047.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعترف بتقدم روسيا في أوكرانيا لكن لا تعتقد أنها حازت الأفضلية
قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن روسيا استحوذت على أفضلية الصراع في أوكرانيا، لكنها تعترف بنجاحاتها وتقدمها في ساحة المعركة.
وأوضح ميلر خلال الإحاطة المنتظمة: " لا نعتقد ذلك على الإطلاق، إذا درست ديناميكيات هذا الصراع ليس فقط لمدة عامين، ولكن في الماضي القريب، ستجد أن روسيا تحرز تقدما في ساحة المعركة، لقد رأينا نجاحاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب حقيقة أن أوكرانيا لم تتسنى لها فرصة لتجهيز قواتها".
وأرجع سبب النقص في ذخيرة الجيش الأوكراني إلى تأخر الكونغرس الأمريكي في الموافقة على تمويل إضافي لاحتياجات كييف ودعا المشرعين إلى إعطاء الضوء الأخضر لتخصيص مخصصات الميزانية الجديدة في أقرب وقت ممكن.
وأشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف حظرت المفاوضات على المستوى التشريعي، ويدعو الغرب باستمرار روسيا للتفاوض، وهو ما تستعد له موسكو، لكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للحوار.
في وقت سابق، قال الكرملين إنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.
كما ذكر في الكرملين، يمكن أن ينتقل الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، شريطة أن يتم أخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، فإن جميع مطالب موسكو معروفة جيدا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".