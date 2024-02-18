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https://sputnikarabic.ae/20240218/بوتين-روسيا-منفتحة-على-الحوار-والتسوية-السلمية-في-أوكرانيا-إذا-أراد-الغرب-ذلك--1086189100.html
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار والتسوية السلمية في أوكرانيا إذا أراد الغرب ذلك
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار والتسوية السلمية في أوكرانيا إذا أراد الغرب ذلك
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T12:00+0000
2024-02-18T12:00+0000
روسيا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".وفي وقت سابق، ذكر الإعلام الأمريكي أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا تحدثوا مع الحكومة الأوكرانية حول العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب"، موضحة أن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة لبعض المسائل التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها خلال المفاوضات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق.وبحسب الإعلام، فإن هذه المحادثات جرت الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا.وأشارت تقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، وأنهم ليسوا واثقين من قدرة بلادهم على مواصلة تقديم الدعم لكييف.ولفتت التقارير الأمريكية إلى أن "مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق حيال استنفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن روسيا لديها عدد لا نهائي من قوات الاحتياط"، ناهيك عن أن كييف تواجه مشاكل فيما يتعلق بتجنيد الأفراد العسكريين، وقد واجه الشعب الأوكراني مطالب الحكومة الأخيرة المتعلقة بالتجنيد بالاحتجاجات في الشوارع.ووفقا للمسؤولين، فإن أوكرانيا سيكون أمامها على الأرجح مهلة حتى نهاية العام قبل أن تصبح المناقشات بشأن محادثات السلام مع روسيا أكثر إلحاحا.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تحرير المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-الدول-الغربية-تناقش-مع-أوكرانيا-ما-يتعين-أن-تتخلى-عنه-خلال-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-1082792417.html
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روسيا

بوتين: روسيا منفتحة على الحوار والتسوية السلمية في أوكرانيا إذا أراد الغرب ذلك

12:00 GMT 18.02.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو منفتحة على الحوار والتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، إذا أراد الغرب ذلك.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" قال فيها: "لا أعلم، هل يريد الغرب القيام بحوار سلام بشأن أوكرانيا؟ أرجو ذلك، قلت بالفعل إننا منفتحون على الحوار".
وفي وقت سابق، ذكر الإعلام الأمريكي أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا تحدثوا مع الحكومة الأوكرانية حول العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب"، موضحة أن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة لبعض المسائل التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها خلال المفاوضات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق.
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الدول الغربية تناقش مع أوكرانيا ما يتعين أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام مع روسيا
4 نوفمبر 2023, 03:48 GMT
وبحسب الإعلام، فإن هذه المحادثات جرت الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا.
وأشارت تقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، وأنهم ليسوا واثقين من قدرة بلادهم على مواصلة تقديم الدعم لكييف.
ولفتت التقارير الأمريكية إلى أن "مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق حيال استنفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن روسيا لديها عدد لا نهائي من قوات الاحتياط"، ناهيك عن أن كييف تواجه مشاكل فيما يتعلق بتجنيد الأفراد العسكريين، وقد واجه الشعب الأوكراني مطالب الحكومة الأخيرة المتعلقة بالتجنيد بالاحتجاجات في الشوارع.
ووفقا للمسؤولين، فإن أوكرانيا سيكون أمامها على الأرجح مهلة حتى نهاية العام قبل أن تصبح المناقشات بشأن محادثات السلام مع روسيا أكثر إلحاحا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تحرير المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا.
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