https://sputnikarabic.ae/20240221/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086296861.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي في... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T23:10+0000
2024-02-21T23:10+0000
2024-02-21T23:10+0000
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وقال بوغوماز على تيليغرام: "دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي"، مضيفًا أن "محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة قد فشلت".ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وأشار إلى أن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086233515.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية.
وقال بوغوماز على تيليغرام: "دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي"، مضيفًا أن "محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة قد فشلت".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وأشار إلى أن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.