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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086296861.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي في... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T23:10+0000
2024-02-21T23:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوغوماز على تيليغرام: "دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي"، مضيفًا أن "محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة قد فشلت".ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وأشار إلى أن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086233515.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

23:10 GMT 21.02.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أفاد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي في مقاطعة بريانسك الروسية.
وقال بوغوماز على تيليغرام: "دمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كلينتسوفسكي"، مضيفًا أن "محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة قد فشلت".
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
19 فبراير, 23:46 GMT
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وأشار إلى أن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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