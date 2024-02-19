https://sputnikarabic.ae/20240219/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086233515.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بوجارسكي في منطقة بريانسك، ولم تقع إصابات أو دمار. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T23:46+0000
2024-02-19T23:46+0000
2024-02-19T23:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وأضاف عبر قناته بتطبيق "تلغرام"، "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار. تم تدمير المسيرة فوق أراضي منطقة بوجارسكي من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظامكييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240219/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-سامب-1-فرنسية-الصنع-1086220818.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بوجارسكي في منطقة بريانسك، ولم تقع إصابات أو دمار.
وأضاف عبر قناته بتطبيق "تلغرام"، "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار. تم تدمير المسيرة فوق أراضي منطقة بوجارسكي من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية".
وأضاف بوغوماز. "لم تكن هناك إصابات أو أضرار. خدمات العمليات والطوارئ تعمل على الفور".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.