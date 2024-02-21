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https://sputnikarabic.ae/20240221/حقائق-حول-استخدام-المواد-السامة-من-قبل-الجيش-الأوكراني-1086283351.html
حقائق حول استخدام المواد السامة من قبل الجيش الأوكراني
حقائق حول استخدام المواد السامة من قبل الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
حقائق حول استخدام المواد السامة من قبل الجيش الأوكراني
2024-02-21T13:01+0000
2024-02-21T13:01+0000
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وقال كيريلوف: "في الحادي والثلاثين من يناير 2024، تم استخدام مادة كيميائية سامة غير معروفة على مواقع القوات الروسية، وأدى تأثيرها إلى حروق في الجهاز التنفسي والغثيان والقيء".وتابع: "كشفت نتائج البحث عن وجود مادة الأنثراكينون السامة التي لها تأثير سام واضح وتسبب العمى والخلل الوظيفي في الكبد والكلى. وفي دول الاتحاد الأوروبي تم حظر الأنثراكينون بسبب تأثيره المسرطن".ويشير الإنفوجراف الآتي إلى حالات وحقائق استخدام المواد السامة ضد الجيش الروسي من قبل الجيش الأوكرانيلقراءة تفاصيل بيان الدفاع الروسية - الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت سلاحا كيميائيا أمريكيا ضد الجيش الروسي
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حقائق حول استخدام المواد السامة من قبل الجيش الأوكراني
حقائق حول استخدام المواد السامة من قبل الجيش الأوكراني

حقائق حول استخدام المواد السامة من قبل الجيش الأوكراني

13:01 GMT 21.02.2024
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صرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، الفريق إيغور كيريلوف، الاثنين الماضي، أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت، في يناير/ كانون الثاني 2024، مادة كيميائية سامة غير معروفة ضد القوات الروسية، ما أدى إلى حدوث حروق وغثيان وقيء.
وقال كيريلوف: "في الحادي والثلاثين من يناير 2024، تم استخدام مادة كيميائية سامة غير معروفة على مواقع القوات الروسية، وأدى تأثيرها إلى حروق في الجهاز التنفسي والغثيان والقيء".
وتابع: "كشفت نتائج البحث عن وجود مادة الأنثراكينون السامة التي لها تأثير سام واضح وتسبب العمى والخلل الوظيفي في الكبد والكلى. وفي دول الاتحاد الأوروبي تم حظر الأنثراكينون بسبب تأثيره المسرطن".
ويشير الإنفوجراف الآتي إلى حالات وحقائق استخدام المواد السامة ضد الجيش الروسي من قبل الجيش الأوكراني
لقراءة تفاصيل بيان الدفاع الروسية - الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت سلاحا كيميائيا أمريكيا ضد الجيش الروسي
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