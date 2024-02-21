https://sputnikarabic.ae/20240221/ليبيا-يجب-تفعيل-الاتفاقيات-المشتركة-واستئناف-المشاريع-المتوقفة-مع-روسيا-1086280601.html
ليبيا: يجب تفعيل الاتفاقيات المشتركة واستئناف المشاريع المتوقفة مع روسيا
ليبيا: يجب تفعيل الاتفاقيات المشتركة واستئناف المشاريع المتوقفة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين روسيا وليبيا، وضرورة تطويرها في العديد من المجالات بما يخدم... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T11:22+0000
2024-02-21T11:22+0000
2024-02-21T11:22+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الكوني مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس. وأوضح أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "بريكس" شريك استراتيجي لليبيا في كل المجالات لحرصها على استقرارها، وداعمة للاقتصاد الليبي لتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20231201/وزير-الاستثمار-في-الحكومة-الليبية-لـسبوتنيك-ننتظر-عودة-الشركات-الروسية-لاستئناف-عملها-في-ليبيا-1083642009.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, الأخبار
ليبيا: يجب تفعيل الاتفاقيات المشتركة واستئناف المشاريع المتوقفة مع روسيا
أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين روسيا وليبيا، وضرورة تطويرها في العديد من المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة.
وحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الكوني مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس.
وخلال الاجتماع، دعا الكوني إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة الليبية الروسية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة لاسيما السكة الحديدية.
وأوضح أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "بريكس
" شريك استراتيجي لليبيا في كل المجالات لحرصها على استقرارها، وداعمة للاقتصاد الليبي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.