https://sputnikarabic.ae/20240221/مسؤول-في-حماس-لـسبوتنيك-ندين-استخدام-أمريكا-حق-النقض-في-مجلس-الأمن-1086285004.html

مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": ندين استخدام أمريكا حق النقض في مجلس الأمن

مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": ندين استخدام أمريكا حق النقض في مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

صرح المسؤول الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، محمود طه، أن الحركة تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وللمره الثالثة حق النقض (الفيتو) في مجلس... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T14:18+0000

2024-02-21T14:18+0000

2024-02-21T14:18+0000

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واعتبر طه في حديث لراديو "سبوتنك"، اليوم الأربعاء، أن "تعطيل واشنطن للقرار يعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار بحرب الإبادة التي تمارسها على أبناء ونساء وأطفال الشعب الفلسطيني".وأكد على "التمسك بمطالب حركة حماس المتمثل بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة السكان، وإنجاز تبادل للأسرى".ولفت إلى أن "الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل ودعمها المستمر يجعل الوصول إلى اتفاق بعيد المنال".ودعا طه "المجتمع الدولي أن يأخذ دوره ويطبق ما يدعيه من حماية للإنسان والإنسانية، ويضغط على الإدارة الأمريكية لتجعل إسرائيل توقف القتل والتدمير والمجاعة التي أصابت أبناء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات".ورأى أن "قرار وقف برنامج الأغذية العالمي أشبه بالحكم بالإعدام على أطفال غزة، والمرضى والمسنين".ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتغاضى عن الممارسات الإسرائيلية ويدعم الهجوم البري الجائر والهمجي على رفح، والواضح أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي وينتظر تحديد المواعيد".ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتغاضى عن الممارسات الإسرائيلية ويدعم الهجوم البري الجائر والهمجي على رفح، والواضح أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي وينتظر تحديد المواعيد".وأشار إلى أن "زيارة المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب تشكل خطراً على المنطقة لأن الانحياز واضح للجانب الإسرائيلي".وأكد أن "الجهود التي يقوم بها مبعوثو حركة حماس في القاهرة مستمرة وتحاول بلورة صيغة وتحقيق مكاسب للشعب الفلسطيني".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصاء أصدرته اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29313 قتيلا 69333 مصابا، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240221/الأونروا-أكثر-من-300-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-في-ظل-حرب-مروعة-1086284644.html

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