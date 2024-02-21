https://sputnikarabic.ae/20240221/مسؤول-في-حماس-لـسبوتنيك-ندين-استخدام-أمريكا-حق-النقض-في-مجلس-الأمن-1086285004.html
مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": ندين استخدام أمريكا حق النقض في مجلس الأمن
مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": ندين استخدام أمريكا حق النقض في مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
صرح المسؤول الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، محمود طه، أن الحركة تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وللمره الثالثة حق النقض (الفيتو) في مجلس... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T14:18+0000
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2024-02-21T14:18+0000
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واعتبر طه في حديث لراديو "سبوتنك"، اليوم الأربعاء، أن "تعطيل واشنطن للقرار يعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار بحرب الإبادة التي تمارسها على أبناء ونساء وأطفال الشعب الفلسطيني".وأكد على "التمسك بمطالب حركة حماس المتمثل بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة السكان، وإنجاز تبادل للأسرى".ولفت إلى أن "الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل ودعمها المستمر يجعل الوصول إلى اتفاق بعيد المنال".ودعا طه "المجتمع الدولي أن يأخذ دوره ويطبق ما يدعيه من حماية للإنسان والإنسانية، ويضغط على الإدارة الأمريكية لتجعل إسرائيل توقف القتل والتدمير والمجاعة التي أصابت أبناء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات".ورأى أن "قرار وقف برنامج الأغذية العالمي أشبه بالحكم بالإعدام على أطفال غزة، والمرضى والمسنين".ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتغاضى عن الممارسات الإسرائيلية ويدعم الهجوم البري الجائر والهمجي على رفح، والواضح أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي وينتظر تحديد المواعيد".ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتغاضى عن الممارسات الإسرائيلية ويدعم الهجوم البري الجائر والهمجي على رفح، والواضح أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي وينتظر تحديد المواعيد".وأشار إلى أن "زيارة المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب تشكل خطراً على المنطقة لأن الانحياز واضح للجانب الإسرائيلي".وأكد أن "الجهود التي يقوم بها مبعوثو حركة حماس في القاهرة مستمرة وتحاول بلورة صيغة وتحقيق مكاسب للشعب الفلسطيني".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصاء أصدرته اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29313 قتيلا 69333 مصابا، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240221/الأونروا-أكثر-من-300-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-في-ظل-حرب-مروعة-1086284644.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": ندين استخدام أمريكا حق النقض في مجلس الأمن
صرح المسؤول الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية في لبنان، محمود طه، أن الحركة تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وللمره الثالثة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
واعتبر طه في حديث لراديو "سبوتنك"، اليوم الأربعاء، أن "تعطيل واشنطن للقرار يعتبر بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار بحرب الإبادة التي تمارسها على أبناء ونساء وأطفال الشعب الفلسطيني".
وأكد على "التمسك بمطالب حركة حماس المتمثل بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة السكان، وإنجاز تبادل للأسرى".
ولفت إلى أن "الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل ودعمها المستمر يجعل الوصول إلى اتفاق بعيد المنال".
وأشار إلى أن "حركة حماس لا تعول على موقف واشنطن من القضية الفلسطينية وإنما تعوّل على صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة القادر على انتزاع المكاسب من تل أبيب".
ودعا طه "المجتمع الدولي أن يأخذ دوره ويطبق ما يدعيه من حماية للإنسان والإنسانية، ويضغط على الإدارة الأمريكية لتجعل إسرائيل توقف القتل والتدمير والمجاعة التي أصابت أبناء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات".
وكشف أنه "منذ 10 أيام لم يدخل إلى قطاع غزة إلا 9 شاحنات من المواد الإغاثية، والمجاعة والأمراض تهدد المواطنين خاصةً أن بينهم 50 ألف امرأة حامل وتحتاج إلى عناية خاصة والأطفال لديهم الكثير من الاحتياجات ورعاية صحية وأغذية وتدفئة".
ورأى أن "قرار وقف برنامج الأغذية العالمي أشبه بالحكم بالإعدام على أطفال غزة، والمرضى والمسنين".
ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتغاضى عن الممارسات الإسرائيلية ويدعم الهجوم البري الجائر والهمجي على رفح، والواضح أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي وينتظر تحديد المواعيد".
ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتغاضى عن الممارسات الإسرائيلية ويدعم الهجوم البري الجائر والهمجي على رفح، والواضح أنه أخذ الضوء الأخضر الأمريكي وينتظر تحديد المواعيد".
وحذّر أن "أكثر من مليون ونصف إنسان متواجد في قطاع غزة وأي عملية برية تشكل تهديداً خطيرا وإنذارا بمجزرة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "زيارة المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب تشكل خطراً على المنطقة لأن الانحياز واضح للجانب الإسرائيلي".
وأكد أن "الجهود التي يقوم بها مبعوثو حركة حماس في القاهرة مستمرة وتحاول بلورة صيغة وتحقيق مكاسب للشعب الفلسطيني".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصاء أصدرته اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة
إلى 29313 قتيلا 69333 مصابا، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.