https://sputnikarabic.ae/20240221/منظمات-المجتمع-المدني-السودانية-نطالب-أطراف-الحرب-بفك-الحصار-عن-كردفان-التي-وصلت-لمرحلة-خطيرة-1086295544.html
منظمات المجتمع المدني السودانية: نطالب أطراف الحرب بفك الحصار عن "كردفان" التي وصلت لمرحلة خطيرة
منظمات المجتمع المدني السودانية: نطالب أطراف الحرب بفك الحصار عن "كردفان" التي وصلت لمرحلة خطيرة
سبوتنيك عربي
طالب عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، أطراف الصراع واللجنة الإنسانية في بورتسودان والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعجيل في مجابهة الأزمة... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T21:01+0000
2024-02-21T21:01+0000
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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بعد مرور أكثر 300 يوم منذ اندلاع الحرب في السودان تدخل الولاية مرحلة إنسانية كارثية وخطيرة جدا من انعدام تام في الغذاء والدواء والأمن.وأضاف عبد الباقي، تشهد ولاية كردفان حصار ممنهج من القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لاسيما بعد قطع طريق الدلنج كادوقلي والدلنج الأبيض وعدم فتح ممرات آمنه، الأمر الذي عرقل عمل المنظمات وقيامهم بتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل.وناشد رئيس المنظمات، أطراف الصراع واللجنة الإنسانية في بورتسودان والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعجيل في مجابهة الأزمة الإنسانية في كردفان و دارفور والسعي مع أطراف الصراع لفتح ممرات آمنه لتوصيل المساعدات الإنسانية.وحمل عبد الباقي، منظمات المجتمع المدني السودانية المسؤولية لأطراف الصراع بعدم فتح ممرات إنسانية وأيضا اللجنة الإنسانية التي تحتكر المساعدات الإنسانية عن بعض الأقاليم في السودان، وحذر من الاتجار بالبشر في جنوب كردفان وغرب دارفور الذي أصبح مٌهدد اجتماعي خطير.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/البرهان-إذا-لم-تنته-الحرب-في-السودان-فلن-تكون-هناك-عملية-سياسية-1086267173.html
https://sputnikarabic.ae/20240217/السودان-32-حالة-وفاة-بسبب-الجوع-في-معسكر-بليل-للاجئين-الجنوبيين-1086157112.html
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حصري, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
حصري, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
منظمات المجتمع المدني السودانية: نطالب أطراف الحرب بفك الحصار عن "كردفان" التي وصلت لمرحلة خطيرة
حصري
طالب عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، أطراف الصراع واللجنة الإنسانية في بورتسودان والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعجيل في مجابهة الأزمة الإنسانية في كردفان و دارفور والسعي مع أطراف الصراع لفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بعد مرور أكثر 300 يوم منذ اندلاع الحرب في السودان تدخل الولاية مرحلة إنسانية كارثية وخطيرة جدا من انعدام تام في الغذاء والدواء والأمن.
وأضاف عبد الباقي، تشهد ولاية كردفان حصار ممنهج من القوات المسلحة والدعم السريع
والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لاسيما بعد قطع طريق الدلنج كادوقلي والدلنج الأبيض وعدم فتح ممرات آمنه، الأمر الذي عرقل عمل المنظمات وقيامهم بتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل.
وناشد رئيس المنظمات، أطراف الصراع واللجنة الإنسانية في بورتسودان والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعجيل في مجابهة الأزمة الإنسانية في كردفان و دارفور والسعي مع أطراف الصراع لفتح ممرات آمنه لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وحمل عبد الباقي، منظمات المجتمع المدني السودانية المسؤولية لأطراف الصراع بعدم فتح ممرات إنسانية
وأيضا اللجنة الإنسانية التي تحتكر المساعدات الإنسانية عن بعض الأقاليم في السودان، وحذر من الاتجار بالبشر في جنوب كردفان وغرب دارفور الذي أصبح مٌهدد اجتماعي خطير.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.