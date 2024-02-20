https://sputnikarabic.ae/20240220/البرهان-إذا-لم-تنته-الحرب-في-السودان-فلن-تكون-هناك-عملية-سياسية-1086267173.html
البرهان: إذا لم تنته الحرب في السودان فلن تكون هناك عملية سياسية
البرهان: إذا لم تنته الحرب في السودان فلن تكون هناك عملية سياسية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، أنه إذا لم ينتهِ الصراع في البلاد، فلن تكون هناك عملية سياسية. 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T22:03+0000
2024-02-20T22:03+0000
2024-02-20T22:03+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
الفترة الانتقالية في السودان
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القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان في تصريحات خلال زيارته لوحدات عسكرية بولاية القضارف السودانية: "كيف يمكن عمل اتفاق وسلام مع شخص لا يلتزم وكل يوم له رأي، لذا نقول لن يكون هناك سلام إلا بعد نهاية هذا التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، فقد وجه البرهان "رسالة للسياسيين الذين يتحدثون عن دعاة حرب، قائلاً دعاة الحرب من يحمل سلاحه ويهاجم المواطنين ويبحث عن السلاح من خارج البلاد ليقتل به السودانيين".وأضاف البرهان أن "المعركة الآن أخذت طابعًا مختلفًا عن العشرة أشهر الماضية، وقد أصبحت الآن المعركة لازمة وواجبة، لأننا ذهبنا للسلام في جدة وتم الاتفاق على كثير من الالتزامات والعهود لكن لم ينفذها أحد".وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240213/قيادي-سوداني-الخطاب-التصعيدي-لحميدتي-يهدف-إلى-تحريك-الأوضاع-بعد-رفض-البرهان-للتفاوض-1086043751.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
البرهان: إذا لم تنته الحرب في السودان فلن تكون هناك عملية سياسية
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، أنه إذا لم ينتهِ الصراع في البلاد، فلن تكون هناك عملية سياسية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال البرهان في تصريحات خلال زيارته لوحدات عسكرية بولاية القضارف السودانية: "كيف يمكن عمل اتفاق وسلام مع شخص لا يلتزم وكل يوم له رأي، لذا نقول لن يكون هناك سلام إلا بعد نهاية هذا التمرد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".
وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، فقد وجه البرهان "رسالة للسياسيين الذين يتحدثون عن دعاة حرب، قائلاً دعاة الحرب من يحمل سلاحه ويهاجم المواطنين ويبحث عن السلاح من خارج البلاد ليقتل به السودانيين".
وأضاف البرهان أن "المعركة الآن أخذت طابعًا مختلفًا عن العشرة أشهر الماضية، وقد أصبحت الآن المعركة لازمة وواجبة، لأننا ذهبنا للسلام في جدة وتم الاتفاق على كثير من الالتزامات والعهود لكن لم ينفذها أحد".
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو
للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.