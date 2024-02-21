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صور من الجو لمدينة أفدييفكا المحررة
صور من الجو لمدينة أفدييفكا المحررة
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض المشاهد والصور، تم التقاطها من الجو لمدينة أفدييفكا التي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيطرة القوات الروسية عليها يوم... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T09:34+0000
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фото, صور
фото, صور

صور من الجو لمدينة أفدييفكا المحررة

09:34 GMT 21.02.2024
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض المشاهد والصور، تم التقاطها من الجو لمدينة أفدييفكا التي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيطرة القوات الروسية عليها يوم السبت الماضي، بشكل كامل.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
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