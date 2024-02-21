صور من الجو لمدينة أفدييفكا المحررة

© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
1/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
2/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
3/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
4/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
5/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
6/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
7/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
8/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
9/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
10/10
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية