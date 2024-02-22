https://sputnikarabic.ae/20240222/أنصار-الله-تعلن-إدخال-سلاح-الغواصات-بالمواجهة-في-البحر-الأحمر---1086315735.html
"أنصار الله" تعلن إدخال سلاح الغواصات بالمواجهة في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن إدخال سلاح الغواصات بالمواجهة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T14:47+0000
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2024-02-22T14:47+0000
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وقال عبد الملك الحوثي في كلمة عن آخر التطورات في فلسطين: "الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة يعاني أقسى وأصعب أشكال المعاناة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي انتهج من بدايته السلوك الإجرامي والإبادة الجماعية واستخدم كل وسائل الإبادة".وتابع: "للمرة الثالثة يستخدم الأمريكي الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرار بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والأمريكي مُصر على استمرار الإبادة".وقال: "الأمريكيون ورطوا أنفسهم في العدوان ضدنا وهو ما أثر سلبًا على شركاتهم ونشاطهم التجاري"، مشيرًا: "مستمرون في عملياتنا واتجهنا إلى التصعيد بالتزامن مع تواصل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة".وتابع: "أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا وهو مقلق للعدو واستهدفنا حتى الآن 48 سفينة في البحرين الأحمر والعربي".وأوضح: "فيما يتعلق بحزب الله فأوضح أن جبهة حزب الله في لبنان جبهة كبيرة وفاعلة ومؤثرة على العدو الإسرائيلي وتلحق الخسائر المباشرة الكبيرة بالعدو، وجبهات الإسناد مستمرة من لبنان بفاعلية عالية وكذلك الأخوة المجاهدون في العراق مستمرون بالرغم من استهداف العدو الأمريكي لهم استهدافا مكثفا".
https://sputnikarabic.ae/20240222/تصويت-برأيك-هل-تغير-الموقف-الدولي-مع-تصريح-الصين-بحق-الفلسطينيين-بالكفاح-المسلح------1086314641.html
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سبوتنيك عربي
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أنصار الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أنصار الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن إدخال سلاح الغواصات بالمواجهة في البحر الأحمر
صرح زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنه تم إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي.
وقال عبد الملك الحوثي في كلمة عن آخر التطورات في فلسطين: "الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة يعاني أقسى وأصعب أشكال المعاناة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي انتهج من بدايته السلوك الإجرامي والإبادة الجماعية واستخدم كل وسائل الإبادة".
وأضاف: "أمريكا وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية الكبرى بادرت في اليوم الأول من العدوان لتقديم كل أشكال الدعم للعدو الصهيوني"، وتساءل الحوثي: "أين دعم المسلمين للشعب الفلسطيني المظلوم الذي هو جزء منهم وهو صاحب الحق الواضح والثابت؟".
وتابع: "للمرة الثالثة يستخدم الأمريكي الفيتو في مجلس الأمن لمنع أي قرار بوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والأمريكي مُصر على استمرار الإبادة".
وأشار إلى أن "الأمريكيين والبريطانيين يحاولون حجب المعلومات عنا ودفع السفن لرفع أعلام دول أخرى بهدف التمويه لكنهم فشلوا في ذلك"، مضيفًا أنه "من المهم ألا تنضم سائر الدول إلى العمليات الأمريكية والبريطانية كي تبقى سفنها آمنة في البحر الأحمر".
وقال: "الأمريكيون ورطوا أنفسهم في العدوان ضدنا وهو ما أثر سلبًا على شركاتهم ونشاطهم التجاري"، مشيرًا: "مستمرون في عملياتنا واتجهنا إلى التصعيد بالتزامن مع تواصل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة".
وتابع: "أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا وهو مقلق للعدو واستهدفنا حتى الآن 48 سفينة في البحرين الأحمر والعربي".
وقال الحوثي: "هناك شلل في الموانئ وتراجع في السياحة وانخفاض في الملاحة الجوية وهناك خسائر رهيبة في اقتصاد العدو الإسرائيلي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات وخسائر العدو الإسرائيلي بالرغم ما يحظى به من الدعم فيه عبرة مهمة فخسائر العدو في مواجهة إمكانات بسيطة للمجاهدين في غزة تعني أنه عدو قابل للهزيمة كما هُزم سابقا في لبنان وغزة".
وأوضح: "فيما يتعلق بحزب الله فأوضح أن جبهة حزب الله في لبنان جبهة كبيرة وفاعلة ومؤثرة على العدو الإسرائيلي وتلحق الخسائر المباشرة الكبيرة بالعدو، وجبهات الإسناد مستمرة من لبنان بفاعلية عالية وكذلك الأخوة المجاهدون في العراق مستمرون بالرغم من استهداف العدو الأمريكي لهم استهدافا مكثفا".