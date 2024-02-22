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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240222/أوكرانيا-تدعو-الغرب-إلى-تسليم-جميع-الأسلحة-لكييف-لمواجهة-روسيا-1086299054.html
أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليم جميع الأسلحة لكييف لمواجهة روسيا
أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليم جميع الأسلحة لكييف لمواجهة روسيا
سبوتنيك عربي
صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، بوجوب الدول الغربية نقل جميع أسلحتها ومعداتها لكييف نظرا لحاجتها الملحة في الصراعات القادمة. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T07:21+0000
2024-02-22T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال دانيلوف في هذا الصدد: "لدينا خبرة هائلة وندرك أن أوروبا لن تحتاج بعد الآن إلى تلك الأسلحة والدبابات ومركبات المشاة القتالية وغير ذلك الكثير في الحرب المقبلة"، مضيفا أن "كييف بحاجة ماسة إلى نقل كل شيء كما فعلت الدنمارك وسوف تكون خردة معدنية لن تحتاجها على الإطلاق، لأنها ستكون هناك حرب مختلفة تمامًا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240221/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تعترف-بتقدم-روسيا-في-أوكرانيا-لكن-لا-تعتقد-أنها-حازت-الأفضلية-1086294444.html
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روسيا

أوكرانيا تدعو الغرب إلى تسليم جميع الأسلحة لكييف لمواجهة روسيا

07:21 GMT 22.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، بوجوب الدول الغربية نقل جميع أسلحتها ومعداتها لكييف نظرا لحاجتها الملحة في الصراعات القادمة.
وقال دانيلوف في هذا الصدد: "لدينا خبرة هائلة وندرك أن أوروبا لن تحتاج بعد الآن إلى تلك الأسلحة والدبابات ومركبات المشاة القتالية وغير ذلك الكثير في الحرب المقبلة"، مضيفا أن "كييف بحاجة ماسة إلى نقل كل شيء كما فعلت الدنمارك وسوف تكون خردة معدنية لن تحتاجها على الإطلاق، لأنها ستكون هناك حرب مختلفة تمامًا".

وتابع دانيلوف خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية بالقول: "ضع في اعتبارك أن كل هذه الطائرات من طراز "إف-16" وما إلى ذلك هي بالطبع شيء جيد ومفيد، لكن من الأفضل إعطاؤها لنا".

وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعترف بتقدم روسيا في أوكرانيا لكن لا تعتقد أنها حازت الأفضلية
أمس, 19:54 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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