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https://sputnikarabic.ae/20240222/الجزائر-وموريتانيا-تدشنان-معبرين-حدوديين-لتعزيز-التجارة-بينهما-1086319940.html
الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما
الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر وموريتانيا، اليوم الخميس، تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين البلدين، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة بينهما. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T16:55+0000
2024-02-22T16:55+0000
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وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشرف ظهر اليوم، برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين. وأضاف أن "المعبر الحدودي يحتوي من جانبه الجزائري على كافة المرافق الضرورية ويتوقع أن يسهم في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين".وفي السياق، أعطى الرئيسان إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف (الجزائر) - الزويرات (موريتانيا).ويعتبر طريق تندوف - الزويرات استراتيجيا ويمتد على 840 كيلومترا، يتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية، مما يسمح للجزائر، ولأول مرة منذ استقلالها، بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها. وسيتيح الطريق الجديد، فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالوصول إلى الأسواق الأفريقية، مروراً بموريتانيا.كما سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية.وتم التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع الحدودي، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس تبون في ديسمبر/كانون الأول 2021.
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الجزائر, موريتانيا, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, موريتانيا, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

الجزائر وموريتانيا تدشنان معبرين حدوديين لتعزيز التجارة بينهما

16:55 GMT 22.02.2024
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© flickr.com / habib kaki
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أعلنت الجزائر وموريتانيا، اليوم الخميس، تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين البلدين، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة بينهما.
وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشرف ظهر اليوم، برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين.
وأضاف أن "المعبر الحدودي يحتوي من جانبه الجزائري على كافة المرافق الضرورية ويتوقع أن يسهم في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين".
وفي السياق، أعطى الرئيسان إشارة انطلاق مشروع إنجاز طريق تندوف (الجزائر) - الزويرات (موريتانيا).
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ويعتبر طريق تندوف - الزويرات استراتيجيا ويمتد على 840 كيلومترا، يتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية، مما يسمح للجزائر، ولأول مرة منذ استقلالها، بإنجاز منشأة ذات أهمية كبرى خارج حدودها.
وسيتيح الطريق الجديد، فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالوصول إلى الأسواق الأفريقية، مروراً بموريتانيا.
كما سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية.
وتم التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع الحدودي، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس تبون في ديسمبر/كانون الأول 2021.
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