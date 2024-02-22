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https://sputnikarabic.ae/20240222/الخارجية-الروسية-وفود-من-حماس-وفتح-تعتزم-الاجتماع-في-موسكو-الشهر-الجاري-1086298263.html
الخارجية الروسية: وفود من "حماس" و"فتح" تعتزم الاجتماع في موسكو الشهر الجاري
الخارجية الروسية: وفود من "حماس" و"فتح" تعتزم الاجتماع في موسكو الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين تعتزمان المشاركة في اجتماع فلسطيني-فلسطيني في موسكو يوم 29... 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T05:31+0000
2024-02-22T05:31+0000
روسيا
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وقال بوغدانوف ردًا على سؤال "سبوتنيك" بشأن لقاء وفدي "حماس" و"فتح" في موسكو: "بالطبع سيفعلون، الجميع سيفعلون: فتح وحماس، نعم".وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير الجاري.وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أعلن بأن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني-فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة جميع الفصائل الرئيسية لتجاوز الانقسام الداخلي.كما أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.وأكد أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في وقت سابق، في محادثة مع وكالة "سبوتنيك"، أنهم تلقوا دعوات للمشاركة في لقاء فلسطيني-فلسطيني، في روسيا، في أواخر شهر فبراير الجاري.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240119/قيادي-في-حماس-يعقد-مشاورات-سياسية-في-موسكو-1085178670.html
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روسيا

الخارجية الروسية: وفود من "حماس" و"فتح" تعتزم الاجتماع في موسكو الشهر الجاري

05:31 GMT 22.02.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين تعتزمان المشاركة في اجتماع فلسطيني-فلسطيني في موسكو يوم 29 شباط/ فبراير الجاري.
وقال بوغدانوف ردًا على سؤال "سبوتنيك" بشأن لقاء وفدي "حماس" و"فتح" في موسكو: "بالطبع سيفعلون، الجميع سيفعلون: فتح وحماس، نعم".
وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير الجاري.
وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أعلن بأن موسكو تتوقع عقد لقاء فلسطيني-فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة جميع الفصائل الرئيسية لتجاوز الانقسام الداخلي.
موسى أبو مرزوق ونائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2024
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كما أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
وأكد أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في وقت سابق، في محادثة مع وكالة "سبوتنيك"، أنهم تلقوا دعوات للمشاركة في لقاء فلسطيني-فلسطيني، في روسيا، في أواخر شهر فبراير الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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