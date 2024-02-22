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https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-روسيا-ستواصل-تعزيز-قواتها-المسلحة-بكل-الطرق-الممكنة-مع-الأخذ-في-الاعتبار-تجربتها-القتالية-1086327380.html
بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية
بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل، مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية، تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة، وضمان تسليحها وتحديثها بشكل مستمر. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T23:37+0000
2024-02-22T23:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته بمناسبة عيد "حماة الوطن": "مع الأخذ في الاعتبار الخبرة القتالية الحقيقية، سنواصل تعزيز القوات المسلحة بشكل كامل، وضمان تجديدها الفني وتحديثها بشكل مستمر".وأَضاف: "واليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 بالمئة وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى حوالي 10 بالمئة".وتحتفل روسيا في 23 فبراير بعيد حماة الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيداً رسمياً للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240222/بوتين-يهنئ-المواطنين-الروس-في-يوم-حماة-الوطن-1086326883.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: روسيا ستواصل تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية

23:37 GMT 22.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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أكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل، مع الأخذ في الاعتبار تجربتها القتالية، تعزيز قواتها المسلحة بكل الطرق الممكنة، وضمان تسليحها وتحديثها بشكل مستمر.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته بمناسبة عيد "حماة الوطن": "مع الأخذ في الاعتبار الخبرة القتالية الحقيقية، سنواصل تعزيز القوات المسلحة بشكل كامل، وضمان تجديدها الفني وتحديثها بشكل مستمر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشاركان في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
بوتين يهنئ المواطنين الروس في يوم "حماة الوطن"
22:04 GMT
وأَضاف: "واليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 بالمئة وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى حوالي 10 بالمئة".
وتحتفل روسيا في 23 فبراير بعيد حماة الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيداً رسمياً للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.
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