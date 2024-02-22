عربي
https://sputnikarabic.ae/20240222/حزب-الله-يعلن-استهداف-مقر-قيادة-اللواء-الشرقي-769--الإسرائيلي-1086305813.html
"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي
"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الخميس، عن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة وتحقيق إصابات مباشرة. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T10:08+0000
2024-02-22T10:17+0000
العالم العربي
لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_883da0fed5b139364da83cb31af039d4.jpg
وقال "حزب الله" في بيانه: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم، مقرّ ‏قيادة اللّواء الشّرقي 769 في ثكنة ​كريات شمونة​ بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏وأضاف البيان: "ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والمنازل المدنيّة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند ‏السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم، مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".وأشار إلى أنهم استهدفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان "تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم، وفي مستعمرة شوميرا، وفي مستعمرة أفيفيم، وقصفوا مبنيَين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، واستهدفوا ثكنة زرعيت، وقصفوا مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة فيه".ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذ "حزب الله" العديد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة، بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فالق" ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة
https://sputnikarabic.ae/20240220/حزب-الله-يعلن-استهداف-موقع-إسرائيلي-في-محيط-ثكنة-راميم-بصاروخ-بركان--1086254287.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082021295_16:0:904:666_1920x0_80_0_0_88882a7bf05376bb7db216bae1527fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي

10:08 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 10:17 GMT 22.02.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الخميس، عن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة وتحقيق إصابات مباشرة.
وقال "حزب الله" في بيانه: "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم، مقرّ ‏قيادة اللّواء الشّرقي 769 في ثكنة ​كريات شمونة​ بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏
وأضاف البيان: "ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والمنازل المدنيّة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند ‏السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم، مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح"حزب الله" في بيان له أن عناصره قصفوا، أمس الأربعاء، "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج، وفي مستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم، وقصف موقع زبدين، ومستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وأشار إلى أنهم استهدفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان "تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم، وفي مستعمرة شوميرا، وفي مستعمرة أفيفيم، وقصفوا مبنيَين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، واستهدفوا ثكنة زرعيت، وقصفوا مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة فيه".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان"
20 فبراير, 14:11 GMT
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذ "حزب الله" العديد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة، بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فالق" ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск Центр приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:10 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الطائرات الإسرائيلية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.. صور وفيديوأمس, 22:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала