"حزب الله" يعلن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي
10:08 GMT 22.02.2024 (تم التحديث: 10:17 GMT 22.02.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الخميس، عن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة وتحقيق إصابات مباشرة.
وقال "حزب الله" في بيانه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:15 من صباح اليوم، مقرّ قيادة اللّواء الشّرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".
وأضاف البيان: "ردا على الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والمنازل المدنيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:15 من صباح اليوم، مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح"حزب الله" في بيان له أن عناصره قصفوا، أمس الأربعاء، "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج، وفي مستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم، وقصف موقع زبدين، ومستعمرة المطلة، وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأشار إلى أنهم استهدفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان "تموضعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم، وفي مستعمرة شوميرا، وفي مستعمرة أفيفيم، وقصفوا مبنيَين يتموضع فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، واستهدفوا ثكنة زرعيت، وقصفوا مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة فيه".
20 فبراير, 14:11 GMT
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذ "حزب الله" العديد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة، بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فالق" ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة